Real Madrid recibe duro revés: Gigante de Europa pagará 140 millones por fichaje de Enzo Fernández

Enzo Fernández a punto de convertirse en uno de los fichajes más caros de Europa. Gigante de Inglaterra está dispuesto a pagar 140 millones por incorporarlo.
El futuro de Enzo Fernández todavía no está definido. Según información de AS, el mediocampista argentino continúa en la lista de opciones de gigante de Europa para este mercado de fichajes.
Aunque el Chelsea había puesto un límite para negociar su salida y esa fecha ya pasó, las conversaciones podrían retomarse en los próximos días. Maresca quiere llevarlo a Manchester City para volver a trabajar con el futbolista argentino, a quien conoce muy bien de su etapa en el Chelsea.
El Manchester City primero se enfocó en concretar las salidas de Rodrigo, quien ya fue traspasado al Barcelona, y Tijjani Reijnders, que se marchó al fútbol de Arabia Saudita. Después de esas operaciones, el club inglés comenzó a moverse por Enzo.
El City ya habría presentado una primera propuesta verbal de unos 120 millones de euros, aunque todavía no se trató de una oferta oficial. El Chelsea, sin embargo, no aceptó esa cantidad y mantiene una postura firme sobre el valor del jugador.
En el equipo londinense han repetido públicamente que Enzo no está en venta, pero internamente sí se ha analizado la posibilidad de dejarlo salir durante este mercado.
Incluso el reconocido representante Jorge Mendes ha participado en las conversaciones para facilitar una posible salida del argentino. Mendes estuvo relacionado con la llegada de Enzo al Chelsea y ahora también tendría participación en una eventual transferencia.
Antes de aparecer el interés del Manchester City, el nombre de Enzo Fernández también fue relacionado con el Real Madrid. Sin embargo, esa posibilidad perdió fuerza y el conjunto dirigido por Maresca aparece ahora como el principal candidato.
Maresca conoce perfectamente las cualidades de Enzo después de trabajar con él durante varias temporadas en Stamford Bridge. El entrenador italiano, además, fue importante para potenciar la capacidad goleadora del mediocampista.
Desde que terminó la temporada, ambos han mantenido contacto y Maresca le habría hecho saber al argentino que las puertas del Etihad Stadium están abiertas para él.
El técnico del Chelsea dejó entrever recientemente que el club tendrá varios movimientos durante los próximos días. Sus declaraciones aumentaron los rumores sobre posibles cambios en la plantilla.
Ahora, el principal obstáculo para que Enzo llegue al Manchester City es el precio. El Chelsea considera que el argentino se ha revalorizado después de sus buenas actuaciones con Argentina y quiere obtener una importante cantidad de dinero por su traspaso.
El club londinense estaría pidiendo alrededor de 140 millones de euros para dejar salir al futbolista. Esa cifra es considerada demasiado alta por el Manchester City, que intentaría negociar para reducir el costo de la operación.
El City tiene capacidad económica para realizar un fichaje de ese nivel, especialmente si consigue concretar otras ventas importantes durante este mercado.
Una de ellas sería la posible salida del brasileño Savinho, por la que se esperan novedades en los próximos días. Si esa operación se concreta, el Manchester City tendría todavía más margen para intentar fichar a Enzo Fernández.
Por ahora, todo depende de que ambos clubes logren ponerse de acuerdo con el precio. El interés del City es real y la posibilidad de que Enzo vuelva a trabajar con Maresca sigue abierta.