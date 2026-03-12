Jorge Herrera, presidente de Liga Nacional, revela el millonario costo del FVS

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Liga Nacional, Jorge Herrera, confirmó avances en la implementación del FVS, que estará presente en todos los partidos del torneo. Aunque aún no hay fecha fija, el sistema podría estrenarse en las jornadas 13, 14 o 15. "Tenemos fechas probables, puede ser en la fecha 13, 14 y 15. Este viernes hay una capacitación de los cuerpos técnicos y de los capitanes para que conozcan el proceso. Estamos trabajando y queremos que salga lo más pronto posible", detalló Herrera.

Sobre los estadios aptos, todos están certificados salvo excepciones en Olancho. "Los estadios están todos certificados con excepción del estadio Óscar Peralta de San Francisco de La Paz de Olancho, estadio que fue habilitado provisionalmente por parte de la FFH por mientras reparaban los otros dos de Olancho, y el Fausto Flores Lagos que recientemente la UPNFM ha solicitado la habilitación considerando que han realizado algunas reparaciones a el, entonces los inspeccionaremos esos dos y el Rubén Guifarro de Catacamas", precisó Jorge Herrera. En cuanto al costo, el FVS tendrá un precio aproximado de 300 mil dólares por torneo, asumido por la Liga debido al alto gasto del VAR. "El FVS va a estar en todos los partidos de la Liga Nacional, lo del VAR es un poco costoso, algunos partidos es difícil pensar que los equipos lo pueden pagar y por eso la Liga Nacional lo está asumiendo. La implementación anda alrededor de 300 mil dólares por torneo".