Los nuevos jugadores que convocaría José Molina a la Selección de Honduras

Se viene el primer partido de la Selección Nacional de Honduras con José Molina como su técnico y será ante Perú. En la lista se verán caras nuevas, las cuales se piensa contar para la eliminatoria.
La Selección Nacional de Honduras tendrá su primer partido al mando del técnico José Francisco Molina y será ante su similar de Perú en Madrid el próximo 31 de marzo.
El técnico español fue presentado como nuevo DT la 'H' el pasado 27 de febrero. Ahora se estrenará en el Estadio Municipal de Butarque, casa del Leganés. Se tiene programado que de la convocatoria el próximo viernes 20.
Erick Puerto: Despertó interés de grandes equipos por su gran torneo Apertura, en el Clausura no ha empezado como quería pero sería uno de las nuevas caras.
Samuel Card: Ha tomado protagonismo en el Victoria de Hernán "Tota" Medina, sería una opción en la banda derecha ante el retiro de Andy Najar de la 'H'.
Mike Arana: Ha demostrado su talento en las oportunidades que se le ha dado en el primer equipo de Real España que comanda Jeaustin Campos, además, fue mundialista con la selección sub-17.
Jack Jean-Baptiste: Pieza fundamental en el Real España de Jeaustin Campos, titular indiscutible y puede ser una de las opciones de la Bicolor.
Damín Ramírez: Volane que se ha ganado el respeto en el Marathón, titular en los últimos torneos y podría ser una buena opción para Molina.
Odin Ramos: Uno de los de confianza de Pablo Lavallén en el Marathón, ha venido teniendo destellos en los juegos de los verdolagas.
Jhen Clever Portillo: Puede ser otra opción para José Francisco Molina en la zona baja, precisamente en la lateral izquierda.
Jeffryn Macías: Habilidoso volante del Motagua y de los que ha venido evolucionando en el club azul, ahora gran pieza para Javier Hernández.
Giancarlo Sacaza: Es de los nuevos centrales que podría tener la Selección de Honduras de cara a la eliminatoria que se viene y podría empezar a tomar en cuentra Molina.
José Alejandro Reyes: Regresó del fútbol costarricense, en Motagua en poco tiempo ya empezó a tomar protagonismo y José Molina lo ha venido observando.
Kevin Güity: Lateral derecho del Olimpia, desde su regresó ha ido tomando confianza hasta ser titular con Espinel. Otra opción para Molina en la derecha.
Clinton Bennett: Le costó poder ser titular con el Olimpia, ha venido tomando confianza y se ha metido en el 11 inicial en varios partidos. Uno de los futuros centrales de la 'H'.
David Flores - El delantero de Olimpia podría ser una de las sorpresas en el ataque de Honduras. Espinel lo ha tomado en cuenta en el equipo merengue e incluso uno de sus dos goles en el Clausura 2026 se lo convirtió a Marathón en el Yankel Rosenthal.
Darlin Mencia: Dejó el Real España para irse al Wanderers de Uruguay, donde ha sorprendido a muchos, siendo titular y con grandes actuaciones. Sería convocado por Molina.
Luis Suazo - El futbolista del Sub-19 de Braga de Portugal fue mundialista con la selección sub-17 en 2025 y sin duda que podría ser una de las grandes sorpresas para el amistoso ante Perú.
Nayrobi Vargas - El delantero del Mainz 05 II ya ha sido convocado a la selección mayor en el proceso mundialista rumbo a United 2026, aunque no debutó, pero aceptó el llamado y podría regresar en esta fecha FIFA.
Leonardo Posadas - El defensor de 21 años que milita en el Hamburgo II de Alemania también fue parte de una convocatoria en el proceso mundialista rumbo a United 2026 y podría recibir un nuevo llamado por Paco Molina, nuevo DT de Honduras, para el amistoso ante Perú el próximo 31 de marzo.