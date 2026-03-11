  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Moreira sigue siendo querido en Motagua, diputado es sorprendido y las bellas esposas de jugadores

Se jugó la jornada 11 del torneo Clausura, a falta de un partido, y en Tegucigalpa y San Pedro Sula hubo buen fútbol

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 21:17
Moreira sigue siendo querido en Motagua, diputado es sorprendido y las bellas esposas de jugadores
1 de 12

Se jugó la jornada 11 del torneo Clausura, a falta de un partido, y en Tegucigalpa y San Pedro Sula hubo buen fútbol

 Fotos: Neptalí Romero, Emilio Flores y José Vászquez
Moreira sigue siendo querido en Motagua, diputado es sorprendido y las bellas esposas de jugadores
2 de 12

Los jugadores del Real España mostraron su apoyo a sus compañeros lesionados, Antony García y Nixon Cruz, quienes fueron operados.
Moreira sigue siendo querido en Motagua, diputado es sorprendido y las bellas esposas de jugadores
3 de 12

El nuevo DT de la selección de Honduras, José Molina estuvo en el estadio Morazán junto con Francies Hernández viendo el juego de Real España ante Victoria.
Moreira sigue siendo querido en Motagua, diputado es sorprendido y las bellas esposas de jugadores
4 de 12

La esposa del portero del Victoria, Michael Perello, junto a su mamá, estuvieron presentes en el juego en el estadio Morazán.
Moreira sigue siendo querido en Motagua, diputado es sorprendido y las bellas esposas de jugadores
5 de 12

Franklin Flores fue baja para el Real España ante el Victoria pero estuvo apoyando a sus compañeros.
Moreira sigue siendo querido en Motagua, diputado es sorprendido y las bellas esposas de jugadores
6 de 12

La belleza aurinegra no podía faltar en las gradas del estadio Morazán.
Moreira sigue siendo querido en Motagua, diputado es sorprendido y las bellas esposas de jugadores
7 de 12

La pareja de Darixon Vuelto estuvo bien acompañada en el partido del Real España y más con la goleada al Victoria.
Moreira sigue siendo querido en Motagua, diputado es sorprendido y las bellas esposas de jugadores
8 de 12

El bonito gesto de los jugadores del Motagua con lo de los Lobos de la UPNFM en el partido en el Nacional.
Moreira sigue siendo querido en Motagua, diputado es sorprendido y las bellas esposas de jugadores
9 de 12

Roberto Moreira sigue siendo muy querido en el Motagua y así lo recibieron pese a que era rival.
Moreira sigue siendo querido en Motagua, diputado es sorprendido y las bellas esposas de jugadores
10 de 12

Salomón Nazar llegó con la ilusión de darle el triunfo a su equipo, la afición lo saludó con mucho respeto.
Moreira sigue siendo querido en Motagua, diputado es sorprendido y las bellas esposas de jugadores
11 de 12

Eddie Hernández ingresó de cambio en el partido de Real España, el 'cañonero del aguán' respondió con un doblete.
Moreira sigue siendo querido en Motagua, diputado es sorprendido y las bellas esposas de jugadores
12 de 12

Michael Perelló llegó a saludar al DT del Real España, Jeaustin Campos. El portero pasó por las filas de los catedráticos.
Cargar más fotos