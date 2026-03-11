Moreira sigue siendo querido en Motagua, diputado es sorprendido y las bellas esposas de jugadores

Se jugó la jornada 11 del torneo Clausura, a falta de un partido, y en Tegucigalpa y San Pedro Sula hubo buen fútbol
Los jugadores del Real España mostraron su apoyo a sus compañeros lesionados, Antony García y Nixon Cruz, quienes fueron operados.
El nuevo DT de la selección de Honduras, José Molina estuvo en el estadio Morazán junto con Francies Hernández viendo el juego de Real España ante Victoria.
La esposa del portero del Victoria, Michael Perello, junto a su mamá, estuvieron presentes en el juego en el estadio Morazán.
Franklin Flores fue baja para el Real España ante el Victoria pero estuvo apoyando a sus compañeros.
La belleza aurinegra no podía faltar en las gradas del estadio Morazán.
La pareja de Darixon Vuelto estuvo bien acompañada en el partido del Real España y más con la goleada al Victoria.
El bonito gesto de los jugadores del Motagua con lo de los Lobos de la UPNFM en el partido en el Nacional.
Roberto Moreira sigue siendo muy querido en el Motagua y así lo recibieron pese a que era rival.
Salomón Nazar llegó con la ilusión de darle el triunfo a su equipo, la afición lo saludó con mucho respeto.
Eddie Hernández ingresó de cambio en el partido de Real España, el 'cañonero del aguán' respondió con un doblete.
Michael Perelló llegó a saludar al DT del Real España, Jeaustin Campos. El portero pasó por las filas de los catedráticos.