Real Madrid sepulta al City en Champions, héroe inesperado y lo que hizo Mbappé en las gradas

Esto fue una LOCURA TOTAL. Vean nada más el SEÑOR GOLAZAZAZO con el que Fede Valverde completó EL PRIMER HAT-TRICK de su carrera profesional. Sombrerito dentro del área y, sin dejar caer la pelota, la prendió ante la salida de Gigio Donnarumma. Qué noche del todoterreno uruguayo.