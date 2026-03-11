Real Madrid sepulta al City en Champions, héroe inesperado y lo que hizo Mbappé en las gradas

Real Madrid sorprendió tras golear 3-0 al Manchester City con exhibición de su capitán Fede Valverde en los octavos de final de Champions League. Las postales que dejó el partido.
La gran novedad y en medio de la crisis que vive el Real Madrid, Zidane estuvo en el palco para ver el partido ante el City. Siempre ha sido una de las opciones para la Casa Blanca.
Así fue el abrazo de Pep Guardiola y Arbeloa, este es el primero en el banquillo y lo ganó el DT del Real Madrid.
Un 11 con muchas modificaciones: Courtois; Trent, Huijsen, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Pitarch; Brahim, Arda Güler y Vinicius. Sin Mbappé.
Lo de Thibaut Courtois no fue un despeje, fue una ASISTENCIA ESPECTACULAR. Después, Fede Valverde se encargó. ¿El control se le hizo largo? Pues terminó atendiendo a Gianluigi Donnarumma con un fantástico autopase.
Valverde se quitó a Donnarumma que pensó que estaba fuera del área y apartó la mano.
Fede Valverde fue el ejecutor del Manchester City. Su gran noche comenzaba con un golazo e iba a seguir.
Thibaut Courtois es el segundo portero en tener 2 asistencias en una sola campaña de la Liga de Campeones, después de Molina para el Deportivo en la 03/04
Fede Valverde hizo el segundo y la locura en el Bernabéu era total. El uruguayo y capitán dio todo en el campo.
Kylian Mbappé, ausencia por lesión, celebró por todo lo alto el segundo gol de Fede Valverde.
El francés tiene el sueño de ganar la Champions League y Valverde se lo mantiene vivo.
Otra reacción de cómo celebró Mbappé los dos primeros goles de Fede Valverde.
Esto fue una LOCURA TOTAL. Vean nada más el SEÑOR GOLAZAZAZO con el que Fede Valverde completó EL PRIMER HAT-TRICK de su carrera profesional. Sombrerito dentro del área y, sin dejar caer la pelota, la prendió ante la salida de Gigio Donnarumma. Qué noche del todoterreno uruguayo.
Hattrick de alguien que no esperaba. El Manchester City fue desaparecido por el uruguayo.
Todo el Real Madrid estaba muy feliz por el Halcón, uno de los jugadores que Xabi Alonso no quería.
La reacción de Pep Guardiola al triplete de Fede Valverde.
El técnico español otra vez volvió a sufrir en el Bernabéu. No supo que hacer tras el 3-0.
La imagen más viral, Guler marcando a Haaland.
Vinicius consiguió un penal, pero lo falló, Donnarumma atajó lo que era el 4-0.
La cara de Vinicius luego de fallar el penal que era el 4-0.
El centrocampista del Real Madrid, Thiago, felicitado por el técnico blanco, Álvaro Arbeloa, tras ser sustituido.