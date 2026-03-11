Irán no jugará el Mundial 2026: FIFA revela la postura de Donald Trump ante esta situación

La selección de Irán confirmó que no participará en el Mundial 2026 por los últimos conflictos bélicos con Estados Unidos. Se conoce la postura del presidente Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, garantiza la presencia de la selección iraní en el Mundial 2026, que comenzará dentro de poco más de tres meses, según ha afirmado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se reunió con el martes con el mandatario estadounidense.
“Esta tarde, me reuní con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar del estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA, y la creciente emoción a medida que se acerca el comienzo en solo 93 días”, publicó Infantino en su cuenta de Instagram.
“También hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, continuó.
El Mundial 2026 se disputará en México, Canadá y Estados Unidos desde el próximo 11 de junio. La selección iraní jugará sus tres partidos en Estados Unidos; el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente; y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.
En noviembre, el presidente estadounidense garantizó que los jugadores y técnicos iraníes tendrían visados para entrar en Estados Unidos pero no así los aficionados, aludiendo a motivos de seguridad nacional.
"Con lo que ha pasado... y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los dirigentes deportivos los que deben decidir al respecto", dijo.
Irán renunció a la Copa del Mundo a pesar de la palabras de Trump.
El Ministro de Deportes de Irán ha insistido en la decisión de no acudir al Mundial. "Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo", apuntó Ahmad Doyanmali en diálogo con DPA.
"Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", sostuvo el dirigente.
El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, también ha insinuado un boicot tras los acontecimientos relacionados con la selección femenina en la Copa de Asia en Australia. Seis jugadoras decidieron quedarse en el país oceánico después de que el gobierno australiano les concediera visados humanitarios.
"¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?", advirtió en este sentido Taj.