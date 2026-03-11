Real Madrid vs Manchester City: El 11 titular sin Mbappé que usará Arbeloa para golpear en Champions

Te mostramos la alineación titular de Real Madrid que usará Álvaro Arbeloa para buscar dar el primer golpe ante Manchester City en Champions League
El Real Madrid tendrá este miércoles una de las pruebas de fuego de la temporada cuando reciba al Manchester City por los octavos de final de Champions League.
Álvaro Arbeloa tendrá la dura misión de enviar a la cancha un 11 titular competitivo, a pesar de las bajas con la que llega a este compromiso.
La más importante es la de sus goleador Kylian Mbappé, quien se pierde este encuentro por una lesión en su rodilla.
A continuación te dejamos lo que sería la alineación titular del Real Madrid ante Manchester City.
PORTERO: Thibaut Courtois es el muro del Real Madrid. El guardameta belga es uno de los grandes responsables de que el equipo tenga una de las defensas menos goleadas del torneo. Suma 11 porterías a cero en LaLiga y suele aparecer con intervenciones decisivas cuando el partido se complica.
LATERAL DERECHO: Trent Alexander-Arnold Aún no ha alcanzado el nivel esperado tras su llegada desde Liverpool FC, pero su golpeo sigue marcando diferencias. Destaca por sus cambios de orientación y pases filtrados que activan el ataque desde el fondo.
DEFENSA: Dean Huijsen es un central con salida. Fuerte en el juego aéreo y agresivo para anticipar, también se siente cómodo con el balón en los pies. Sobresale por sus envíos largos y su capacidad para iniciar jugadas desde la defensa, algo poco común en jugadores de su edad.
DEFENSA: Raúl Asencio es rápido para corregir en espacios abiertos y sólido en los duelos, ha ido ganando protagonismo en la zaga merengue. Ya supera los 1,900 minutos esta temporada, reflejo de la confianza que ha adquirido.
LATERAL IZQUIEROD: Ferland Mendy Regresó a la estabilidad. El lateral francés parece haber superado sus problemas físicos. Tras ser titular en Vigo, apunta a repetir en el once ante la ausencia de Carreras por lesión.
MEDIOCAMPISTA: Aurélien Tchouaméni es el ancla del mediocampo. Su labor es mantener el equilibrio del equipo recuperando balones, cerrando espacios y ofreciendo siempre una salida segura en la construcción.
MEDIOCAMPISTA: Federico Valverde es el otor incansable. El uruguayo es uno de los jugadores más utilizados del plantel y apenas se ha perdido un partido en toda la liga. Su despliegue físico le permite presionar y aparecer por todo el campo.
MEDIOCAMPISTA: Arda Güler posee gran visión para filtrar pases y mucha precisión en la pelota parada. En la temporada suma 3 goles y 8 asistencias en liga, participando directamente en varias jugadas de gol.
MEDIOCAMPISTA: Thiago Pitarch tuvo un debut prometedor. El mediocampista de 18 años dejó buenas sensaciones en su estreno en Primera División. Jugó 55 minutos y mostró personalidad para pedir la pelota y moverse por distintas zonas del campo.
DELANTERO: Gonzalo García registra 4 goles en 22 partidos de liga, tres de ellos frente al Real Betis. Con la ausencia de Kylian Mbappé vuelve a tener una oportunidad desde el inicio para ganar protagonismo ofensivo.
DELANTERO: Vinícius Júnior es el encargado de generar desequilibrio constante. Velocidad, regate y capacidad para romper defensas en el uno contra uno. El brasileño llega tras recuperar su mejor versión en liga, con 9 goles y 5 asistencias en 26 partidos.