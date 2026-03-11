Las fotos de la pelea del técnico del Marathón con aficionados que no se vieron en televisión

El técnico de Marathón, Pablo Lavallén, protagonizó un encontronazo con aficionados tras el final del partido ante CD Choloma. Así fue captado por las cámaras.
Visita de lujo en Choloma: El entrenador español José Francisco Molina junto a su asistente y Francis Hernández llegaron al estadio Rubén Deras para ver en directo el juego.
José Francisco Molina, DT de la Selección de Honduras, estuvo presenciando en directo el partido CD Choloma vs Marathón.
Este fue el 11 titular del CD Choloma que se enfrentó al Marathón en el estadio Rubén Deras.
El Marathón sigue sin poder despegar en el torneo y finalizó la primera vuelta con apenas 12 puntos. El mal momento del equipo es evidfente.
El partido fue intenso, pero con pocas ocasiones de gol y terminó siendo un aburrido empate sin goles.
Alexy Vega sigue sin brillar en la presente campaña con el Monstruo Verde y está en deuda con la afición luego de lo demostrado en temporadas anteriores.
José Mariano Pineda, portero del CD Choloma, tuvo tiempo para besar la pelota durante el encuentro ante Marathón.
Tras el final del partido se armó la polémica: El entrenador del Marathón, Pablo Lavallén, tuvo un enfrentamiento con un seguidor del Monstruo Verde, quien le reclamaba por dos jugadores en específico.
El aficionado del Marathón le reclamó tras el pitazo final por el pobre funcionamiento del equipo. El argentino inmediatamente se fue directo donde el seguidor, así lo captó la cámara de EL HERALDO.
Pablo Lavallén señaló y mostró su enojo con los aficionados que le estaban reclamando y uno de sus dirigidos tuvo que detenerlo para que el problema no pasara a más.
Lavallén se acercó a la valla a responderle al aficionado que le gritaba que por qué metía a Odín Ramos e Isaac Castillo, a lo que el entrenador le responió: "Grábense esos dos nombres porque en dos semanas van a ver noticias sobre ellos". Recordemos que en dos semanas sale la convocatoria de la Bicolor para el amistoso ante Perú.
"Te estoy viendo", le dijo el técnico a una de las personas que más lo atacó de manera verbal.
Los jugadores del Marathón se llevaron a un Lavallén que estaba discutiendo con el aficionado y se fue diciéndoles: "No olviden esos nombres".
En el otro lado de la cancha, los jugadores del CD Choloma celebraron haberle sacado un punto al Marathón.