Las fotos de la pelea del técnico del Marathón con aficionados que no se vieron en televisión

Lavallén se acercó a la valla a responderle al aficionado que le gritaba que por qué metía a Odín Ramos e Isaac Castillo, a lo que el entrenador le responió: "Grábense esos dos nombres porque en dos semanas van a ver noticias sobre ellos". Recordemos que en dos semanas sale la convocatoria de la Bicolor para el amistoso ante Perú.