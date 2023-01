Jonathan Rubio: “Infelizmente todavía no he podido jugar al más alto nivel”

Pienso que fue una bendición de Dios porque desde los 15 años me dio la oportunidad de venirme para Europa para hacer mi formación futbolística. No es fácil poder permanecer aquí, claro ejemplo, es cuando vienen compatriotas con calidad, pero les cuesta cuando vienen a Europa.

Eso me hace sentir un jugador muy importante y responsable porque sé que tengo la confianza del cuerpo técnico. Es por ello que trabajo día a día para no perder mi puesto y para ayudar a mi equipo con goles y asistencias.

Yo se lo duro que es mantenerse aquí. Muchas veces no se valora o se ve de menos una segunda división, pero solo yo sé lo que me ha costado llegar hasta donde estoy. Tengo prácticamente 10 años de estar en Europa y eso me hace muy feliz.

El deseo y el anhelo de poder jugar lo más alto posible siempre está, tengo claro que el fútbol es de pocos años y debo aprovecharlo, una de las cosas que me detenía en salir de Portugal era el pasaporte comunitario y gracias a Dios ya lo tengo.

Ahora cuando salga una oportunidad la voy a valorar mucho más.

¿Ya has tenido ofertas?

Ofertas no, pero sí han habido un par de acercamientos porque estoy en la etapa final de mi contrato (finales de junio). Han sido fuera de Portugal; sin embargo, nada concreto hasta no haber pluma y papel nada es real.

¿A tu edad te visualizabas con esto o te mirabas con otro destino?

Uno muchas veces sueña en llegar a jugar al más alto nivel, pero el camino ha sido lo que Dios ha trazado, igual las decisiones que uno toma para bien o para mal también influyen, he tomado algunas acertadas en otras me he equivocado, lo cierto es que he aprendido mucho. Siempre te imaginas jugar al más alto nivel posible e infelizmente a mí todavía no se me ha dado la oportunidad.

En cuanto a los legionarios en Europa algunos destacan, pero a la mayoría no les está yendo muy bien, ¿a qué crees que se deba?

No es culpa nuestra como jugadores aquí la competencia es muy dura y a nosotros nos ha tocado bailar con la más fea como dicen, pero eso se debe valorar en Honduras estar peleando por un puesto en nuestros equipos porque es difícil. Hay muchas factores de formación también en la que nos sacan ventaja.