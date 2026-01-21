Jonathan Rougier recuerda a Motagua y revela sus expectativas tras ser fichado por Marathón

Buenos Aires, Argentina.- Marathón sigue afinando detalles previo al inicio del torneo Clausura 2026 y se ha reforzado para dar la pelea por el título en este semestre. Uno de los últimos fichajes que se espera es el del portero Jonathan Rougier, ex del Motagua, club donde ganó 5 títulos de la Liga Nacional. EL HERALDO adelantó que el experimentado guardameta se sumará al plantel del Monstruo Verde luego de su corto paso por el Racing de Córdoba. Antes de oficializarse su llegada al equipo sampedrano, nuestro medio entrevistó en exclusiva desde Argentina a Rougier, quien se muestra ilusionado por sumarse bajo las órdenes del entrenador Pablo Lavallén.

El exguardameta del Motagua cómo se dio su llegada a Marathón, lo que le ofreció el club y si ve que puedan llegar a coronarse este año con el actual plantel. Además, dejó un mensaje a la afición por el buen recibimiento y lo que significa jugar en el Yankel. Por último, Jonathan Rougier lamentó la eliminación de la Selección de Honduras rumbo al Mundial 2026 y revela si ve cerrado el tema de regresar a vestir los colores de la Bicolor.

Declaraciones de Jonathan Rougier

¿Cómo se dio tu llegada a Marathón? Fue todo bastante rápido, primero tuve un acercamiento hablando con el doctor Bendaña y ya después directamente que ellos asumieron, junto con el presidente Otero y Mario (Berríos). Tranquilo y contento de llegar a una gran institución. ¿Qué te ofreció Marathón? Es un club súper ordenado, que viene creciendo constantemente, tiene muchísimas virtudes, es uno de los últimos finalistas, gran cuerpo técnico, jugadores, conozco a muchos de ahí y sé lo lindo que es, vamos a aportar. Fuiste campeón con Motagua, ¿consideras que Marathón tiene equipo para serlo este año? Sí, sin duda. Es un equipo grande, está siempre esa exigencia, es lo que te exige y seguramente es a lo que se va apuntar en este torneo y más aún sabiendo que en el pasado estuvieron a las puertas de haber conseguido el título. Samudio es titular, competencia sana, ¿te miras siendo titular? Voy a trabajar para que el profesor me pueda dar la oportunidad y cuando llegué poder aprovechar. Es así, es el fútbol, hay que competir, seguramente vamos a tener una buena relación con César.