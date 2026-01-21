  1. Inicio
Lesiones y nuevos fichajes: Olimpia se prepara a todo vapor para el arranque del Clausura 2026

El equipo Merengue debuta este domingo 25 de enero ante Génesis PN en el estadio Nacional Chelato Uclés

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 10:13
Olimpia sigue trabajando en pretemporada de cara al arranque del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional de Honduras. Lesiones y nuevos fichajes reportados en la cueva del león.

Fotos: Linda Käsbohrer / EL HERALDO.
Eduardo Espinel ya trabaja a todo vapor con el Olimpia de cara al arranque del torneo Clausura 2026.
Jorge Álvarez se mantiene entrenando con el equipo merengue pese a haber recibido ofertas de Liga Deportiva Alajuelense.
Todo parece indicar que el habilidoso volante seguirá por muchos más años con la institución merengue.

La plantilla merengue sufrió la mala noticia de la fractura de su jugador Didier Paguada por estrés en el quinto metatarsiano.
La lesión que sufrió Paguada es la misma que ha tenido que superar Edwin Rodríguez, quien ya está activo.
Los leones han subido varios jóvenes en su plantilla desde la temporada pasada y poco a poco han sumado minutos.
Los extranjeros se ponen a punto y esperan brillas en el torneo de Liga Nacional.

Raúl García es uno de los fichajes para el equipo de Espinel en esta temporada.

Clinton Bennet es otro de los jugadores que se ha consolidado en la zona baja merengue y está ya incorporado. Mango Sánchez no se moverá de Olimpia tal como se rumoraba.

La otra mala noticia en la plantilla de Olimpia es Michaell Chirinos, quien sufre un desgarro en el femoral posterior. Jamir Maldonado se recupera tras haber sufrido fuerte lesión el torneo pasado.

Chirinos se le hará fisioterapia, ya venía con dolor después del entreno del domingo se mando a hacer un ultrasonido desinflamar los tejidos.
El cuerpo técnico del Olimpia trabaja para recuperar a todos sus jugadores lo antes posible.

Onan Rodríguez es otro de los nuevos fichajes del Olimpia y busca hacerse un cupo, en el puesto que tiene Edrick Menjívar.

Edwin Lobo se ganó la confianza de Espinel en el torneo anterior y así espera poder tener minutos.
Eduardo Espinel está a la espera de fichar nuevos refuerzos de cara al torneo Clausura. Se espera que sean dos extranjeros.
