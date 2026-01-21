Onan Rodríguez revela quién es el mejor portero de Honduras y qué lo llevó a fichar por Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- El Club Deportivo Olimpia sigue reforzando su plantilla de cara al torneo Clausura 2026 y una de sus apuestas a futuro es el joven guardameta Onan Rodríguez, quien en las últimas semanas fue oficializado como nuevo fichaje del conjunto albo. Rodríguez llega a la institución más ganadora del fútbol hondureño con la ilusión de asumir uno de los retos más exigentes de su carrera,. Su incorporación ha generado expectativa, especialmente por la competencia que rodea la portería olimpista con Edrick Menjívar.

Este miércoles, el exarquero de Real España habló en conferencia de prensa y reveló los motivos que lo llevaron a fichar por el equipo merengue, las horas previas a su decisión, la competencia interna y el desafío que representa vestir la camiseta blanca.

Declaraciones de Onan Rodríguez

¿Cómo se da tu llegada a Olimpia? Fue una decisión con Dios, le pedí guía, le pedí una señal para cuál sería mi próximo objetivo, mi próximo reto. Luego lo consulté con mi familia. Es difícil decirle que no a un equipo tan lindo como este y aquí estamos para aprender y disfrutar lo más que se pueda. Hay un tema que es inevitable hablar de él y es la competencia que va a tener aquí en Olimpia. ¿Qué siente usted y si está preparado para la competencia que va a tener ante Edrick Menjivar? Siento que desde el inicio de mi carrera, desde que llegué a Real España, la competencia siempre ha sido difícil. Me han tocado los dos mejores porteros de la actualidad y siento que aprendí de Luis "Buba" López, como voy a aprender de Edrick.Si se da la oportunidad de jugar, primero Dios, hacerlo de la mejor manera, que la afición se sienta contenta, el grupo y el técnico. Alex Güity se fue de aquí por falta de oportunidad, lo mismo pasó recientemente con el portero anterior, Salazar. ¿Es un reto para vos, quizás no tener una frustración futbolísticamente hablando aquí en el Olimpia? Dios me trajo aquí, no para ser un espectador más, sino para ser protagonista. Al final siento que ellos tuvieron sus decisiones, al final uno de los jugador siempre quiere jugar. Pero al final es de aprender, yo sé que Dios mediante voy a tener oportunidad en este torneo, voy a demostrar porque estoy en Olimpia, voy a demostrar porque pusieron el ojo en mí. Eso es lo primordial, nada más que esperando esa oportunidad que nos presente Dios para hacerlo de la mejor manera.