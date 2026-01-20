Daniel Otero arremete contra la FFH, revela intento de “robo” de jugador y nuevos proyectos en Marathón

La llegada de Otero se da además en un momento histórico para el club, que recientemente llegó a los 100 años de fundación. El nuevo presidente destaca que la visión de los verdolagas hacia el futuro fue construida junto a Amaya, con una mirada de largo plazo. “Mientras él estuvo con nosotros, logramos idear y conceptualizar la visión que tenemos de Marathón para este nuevo siglo, como una institución centenaria y la más antigua del fútbol hondureño”, afirmó, subrayando el valor simbólico y estructural de esta etapa.

San Pedro Sula, Honduras.- El Club Deportivo Marathón designó a Daniel Alberto Otero Muñoz como presidente ejecutivo para el período 2026-2028, en una directiva que surge tras el fallecimiento de Orinson Amaya el pasado 2025. En medio del dolor por la pérdida de quien es ahora su presidente eterno, la institución verdolaga apuesta por la continuidad del proyecto que ya había sido concebido junto a Amaya. “Tenemos una responsabilidad enorme de continuar el trabajo de nuestro presidente eterno, Orinson Amaya”, expresó Otero minutos después de asumir el cargo.

Tras salir de la Asamblea Extraordinaria que lo confirmó como presidente ejecutivo, Otero no ocultó su satisfacción, aunque reconoció el peso del compromiso asumido. “Estamos contentos, pero con una responsabilidad enorme”, dijo, al referirse a una junta directiva integrada por 43 miembros, de los cuales 17 participan por primera vez. “Nos gusta esa heterogeneidad, porque combina experiencia con nuevas generaciones”, añadió el nuevo mandamás verdolaga, quien ahora lidera los destinos del club con la misión de honrar el legado recibido y proyectar a Marathón hacia nuevos éxitos.

A mí me invitan a participar en Marathón, que en paz descanse, José Abraham Yacamán Flores, en 1995, y hago énfasis porque hay un Yacamán Meza que fue su hijo, pero Don Chepe, como comúnmente le conocíamos, me invitó a participar en los 90’s, me acuerdo que entré como vicepresidente de mercadeo, y mi primera actividad en ese cargo fue tomar las riendas de la celebración del 70 aniversario, y recién acabamos de hablar de que Marathón ya está en sus 100 años, o sea que son 30 años viendo Marathón evolucionar, sin lugar a dudas porque soy un Marathón apasionado desde la niñez, hemos reído y llorado, reído con los nueve títulos que tenemos y llorado con esos subcampeonatos, unos que nos han dolido más que otros, pero bueno, estamos seguros que vamos a sacar adelante los proyectos que tenemos, no solamente en lo deportivo, que es lo fundamental, en Marathón queremos ganar, y la mística es que queremos ganar siempre, no queremos competir nada más, pero siendo Marathón el único equipo o la única institución con estadio propio, por ejemplo, del cual nos sentimos sumamente orgullosos, no vamos a parar ahí, vienen proyectos importantes.

Hay que trabajar todos los días. Marathón no es de que vas una hora al día o un rato a la semana, no, es de todos los días. Marathón, como todos los equipos grandes, no lo vamos a negar, es de suma responsabilidad, pero tenemos proyectos concretos, tenemos, yo personalmente le decía a los compañeros en mi discurso inicial, después de tomar posesión, le decía que llegar aquí a la presidencia ejecutiva me tomó 31 años, eso quiere decir que conocemos la institución, sabemos que se requiere para ganar y pues con el apoyo de toda la junta directiva y de la parte deportiva con Mario Berríos, estamos seguros que de aquí en adelante para Marathón solo se vendrán triunfos y triunfos.

Marathón como bien sabemos está todavía en el año de su centenario, recién el 25 de noviembre del 2025 empezó el día 1 del centenario y le decía que junto con Orinson logramos idear lo que será Marathón de cara al futuro, una institución centenaria y la más antigua del fútbol hondureño.

Hemos logrado integrar una junta directiva de 43 miembros, todos reconocidos marathones que han activado y participado por años y décadas inclusive y hemos incorporado dentro de esos 43, hay 17 que es su primera vez como miembros de la junta directiva y nos gusta esa heterogeneidad que hay. Como le digo, contentos, pero con una responsabilidad enorme de continuar el trabajo de nuestro presidente eterno, Orinson Amaya, que gracias a Dios, mientras él estuvo aquí con nosotros, logramos idear y conceptualizar la visión que tenemos de marathón para este nuevo siglo.

¿En algún momento de la vida se cruzó por su mente llegar a ser presidente del equipo de sus amores?

Sí, claro, varios compañeros directivos saben que en el pasado reciente hubo momentos en que Orinson sentía que ya no podía más, siempre estuvimos ahí para decirle a Orinson que continuara, tiene nuestro apoyo, y él inclusivamente en un par de ocasiones me dijo, seguís vos, yo le dije, todavía no, y ahí siguió, siguió, siguió, ya esta junta directiva me había dado el honor de ser presidente vitalicio, nuestros estatutos permiten y contemplan la posibilidad de ser presidente vitalicio sin haber sido presidente ejecutivo, entonces de tantos años que estuve como vicepresidente que me pasaron a presidente vitalicio, pero hoy asumo las riendas con mucha responsabilidad, honor de ser presidente ejecutivo de la institución futbolística más antigua del país, y es un honor representar las aspiraciones de cientos de miles de marathones.

¿Qué pretende Marathón con la oportunidad que le está dando a muchos jóvenes de entrar a la directiva?

Hay que darle chance a las nuevas generaciones, y esta junta directiva creo que me lo dejó muy en claro de que va por ello. De los 43 miembros de la junta directiva actual, 17 son nuevos, y no sacamos a nadie, eso es importante hacerlo notar, todos los que estaban anteriormente continúan con la incorporación de 17 nuevos, yo les decía recién que en la primera sesión de junta directiva vamos a asignar las comisiones financieras, de mercadeo, legal, deportiva e infraestructura, comisiones que van a tener objetivos concretos, medibles, corto y mediano plazo, para que todos los que integramos la junta directiva nos sintamos con la responsabilidad de sacar adelante la institución, y con el compromiso de hacer las cosas bien.

¿Cómo va a ser trabajar con Mario ahora a la par?

Bueno, con Mario ya varias décadas trabajando con él, en su función inicialmente de jugador, después de jugador capitán, ahora recién estuvo en la dirección deportiva, nos acompañaba en las ligas menores, y hoy él se estrena en el cargo de vicepresidente deportivo. La verdad que me causaba un poco de gracia que, no sé si ustedes o algunos medios, colegas de ustedes decían que no se sabe lo que va a pasar con Mario Berríos, Mario Berríos y Maratón es lo mismo. Yo creo que en el diccionario cuando uno busca la palabra Maratón debería estar la foto de Mario.

¿Los futbolistas ven atractivo volver a Marathón?

Un ejemplo es Messiniti gana tanto y viene un equipo de acá, obviamente del fútbol hondureño, y le ofrece tres veces más de lo que gana con Marathón, tres veces más, o sea cualquiera diría adiós Marathón. A lo mejor platicó con compañeros futbolistas, en Marathón se paga al día, tenemos cero mora en el pago de la planilla. Entonces, él renueva con nosotros por dos años, por mucho, mucho, mucho, mucho menos de lo que el otro equipo le ofrecía. Eso contesta tu pregunta, eso significa querer jugar en Marathón, amar la institución, y de eso nos sentimos muy contentos.

Veo a un Marathón muy unido, ¿qué tan importante puede ser eso para alcanzar los objetivos?

Esa comunión es importante, yo mencionaba en mi discurso que hay cuatro factores, hay cuatro elementos dentro de los cuales tiene que haber una comunión total. Junta directiva, cuerpo técnico, plantel y afición. Y eso lo logramos el año pasado, gracias a Dios, dentro del marco de nuestro centenario, y ahora le daremos continuidad a todo ese trabajo que hay. Pero ese ejemplo de Messiniti para nosotros fue revelador, porque eso significa, bueno, te voy a poner otro ejemplo. Uno de tus mentores, el profesor Chelato Uclés, decía que la afición de Marathón es distinta, es diferente, algo tiene la afición de Marathón que hace sentir al jugador, al dirigente, al cuerpo técnico, lo hace sentir rápidamente parte de. Y eso para nosotros es importante y lo cultivamos de cara al futuro.

Luego de perder el título anterior, ¿hay un sentido de revancha en usted?

Uno quiere ganar siempre, desde que uno se levanta en todos los aspectos de la vida hay que ganar, ganar, ganar, siempre hay que ganar o intentar ganar, dar lo mejor de sí. Revancha no la hay, duele perder una final con el Olimpia, el clásico nacional, la final más disputada si no me equivoco, nosotros como marathones, si bien tenemos una rivalidad local acá, para nosotros el Olimpia siempre es el equipo a vencer, respetamos mucho al Olimpia como institución, su junta directiva, presidente Rafael Villeda, no podemos negar que es el presidente o el dirigente deportivo en el fútbol más exitoso desde que falleció su tío, don José Rafael Ferrari, y bueno, eso nos quita de que siempre estemos buscando ahí ese título y si nos dolió perderlo con el Olimpia, pero eso nos da más hambre, más sed de seguir para adelante.

Los últimos tres presidentes de Marathón supieron que era ganar títulos, ¿en su meta está seguir esa misma línea?

Sí, yo recuerdo en el año 2000 que veníamos de una sequía fuerte después del 85, a propósito de perder finales con Olimpia, yo jamás voy a olvidar diciembre de 1987 que quedamos en primer lugar en las tres vueltas, quedamos súper arriba de todos los demás y perdimos la final con el Olimpia, no lo voy a olvidar nunca un gol de Juan Carlos Espinoza que se lo metió a Chicharo Guerrero, me vine caminando del estadio Morazán a mi casa aquí a tres cuadras de donde estamos dando esta entrevista y todo el trayecto llorando, todo el trayecto llorando, yo no podía creer que habíamos perdido ese título, ojo, habíamos quedado campeones del 85, merecíamos ser campeones del 87, para mí Marathón ahí comenzaba una especie de dinastía de títulos, perdimos, nos tocó esperar 17 años hasta el 2002.

Maratón es un equipo que de 2018-2019 para acá ha venido creciendo en cuanto a proyectos deportivos, hoy por hoy tienen una base juvenil sacada de casa, también a eso se apunta Daniel Otero para un futuro con Maratón junto a Mario Berrios, que también seguir formando jugadores y resurgiendo en la cantera que ha salido campeón en años anteriores. Sí, también tenemos programas pilotos en el litoral atlántico que eso Mario Berrio les puede comentar más, de forma silenciosa se ha estado trabajando ahí, ustedes saben el litoral atlántico es cuna de grandes jugadores y futbolistas de renombre, y ahí pues nosotros hemos ido trabajando poco a poco y ya esa alianza ya está dando frutos, recién previo a tomar posesión he estado platicando bastante, hemos cruzado mensajes con Don Elías Burbara, nos vamos a sentar a platicar porque siento que el fútbol hondureño en sí está atravesando una crisis, y mencionaba a Rafael Villeda hace poco, y lo correcto que fue, que dijo no he logrado el éxito que he logrado con el Olimpia, no lo he logrado con la selección nacional y se hizo a un lado, se apartó, y ese es un mensaje poderosísimo para los que siguen aferrados en la federación, entonces yo tengo un plan que lo voy a compartir con Elías muy pronto, de hacer una alianza con los equipos del departamento de Cortés, tenemos 4 equipos aquí, Maratón, Real España, Platense y Choloma, es el departamento que más equipos tienen primera división, y nos tenemos que hacer sentir más en todas las esferas del fútbol hondureño.

¿Van a solicitar cambios de una manera más formal a la Federación?

12 años de fracasos, usted hace una encuesta allá afuera y preguntaba a la gente si quieren cambios en la Federación, si quieren cambios en la comisión de Selecciones, pero no escuchan al pueblo, entonces nos tendrán que escuchar a nosotros, porque si vamos a ser fuertes y vehementes en eso, a los que les cuesta el fútbol son ahorita 11 equipos de primera división, a esos les cuesta el fútbol, los demás gozan del fútbol.

¿Cómo está la situación en el Litoral Atlántico?

Hay un visor que viene trabajando ya más de 2 años, en todo el Litoral Atlántico; Colón, Yoro, tenemos otro que también trabaja para nosotros, que él está viendo jugadores y cuando ya están listos los envía y luego pasan a reserva y varios de ellos ya han debutado en primeras. O sea que ese proyecto ya es de 2 años. Y bien calladito.

¿Quiénes son los visores?

No, no, no, nos los van a ir a robar. Son personas que saben del tema, tienen ese don, nos han salido muy importantes, muy capacitados, nos han fortalecido las reservas y las reservas por ende han pasado jugadores a primeras que ya han tenido la oportunidad de poder jugar.

¿Qué fruto le ha dejado a Marathón?

Podemos decirte que los hermanos Arriaga, está Jonathan Bueso, está Garten que debutó el torneo pasado, Ávila que debutó el torneo pasado, está... Te menciono los que ya debutaron y que algunos se han consolidado. Entonces es un trabajo importante que se ha venido realizando en estos 2 años. Ese visor va tal vez a las comunidades. Son varios, uno en Atlántida, uno en Yoro. seguimiento a los que no se pudieron quedar en esta visoria. Pero es un trabajo bien planificado, bien ordenado y que nos está dando frutos.

Daniel con el tema de negocias, familia y otras ocupaciones, ¿da tiempo para involucrarse en Marathón?

Sí, cuando te rodeas de gente capaz. En este caso, la forma como vamos a trabajar, como te dije desde el inicio, cada quien va a tener su responsabilidad. Y obviamente el tiempo que se le dedica a Marathón, que de hecho es mucho, pero también pasa así. Cuando vos le dedicas tiempo a tu pasión, no termina siendo ni un trabajo ni una incomodidad. Lo haces con mucho gusto.

¿Cuánto tiempo ahora le vas a dedicar también a Marathón?

Es que son distintos estilos, no los puedes comparar. Orison tenía su estilo. Yo tengo el mío, recién les decía ahí. Los que me conocen saben cómo soy yo, yo soy una persona directa y frontal. Tomo decisiones rápido y estoy seguro que vamos a trabajar mucho por delegación. Como le repito, tenemos extraordinarios marathones. No quiero que se me quede ninguno afuera, pero tenemos la incorporación de Mario Faraj, como vicepresidente de Mercadeo, que hizo una extraordinaria labor en todas las actividades del Centenario. Su primo Jorge Faraj también está, Jaime Rosenthal, que está hablando que ellos traen a Marathón en su vena. Erick Fernández Rosenthal, que nos va a ayudar mucho en desarrollo institucional, que tal vez no entiendan muy bien lo que significa ese cargo, pero es un cargo importantísimo de cara a desarrollar toda la infraestructura que nos hace falta. Como les dije, los palcos, la gradería norte, la iluminación, el parque de leyendas que vamos a establecer en el recinto. Una U Televisiva Digital también, que ya estamos con Diunsa viendo cómo.

Daniel, en cuanto a puntualizar más sobre los proyectos, ¿cuáles son los más inmediatos?

Uno, ganar. Ganar deportivamente. Eso siempre. Todos los días, todas las semanas, todos los torneos. Ganar, ganar, ganar. Dos, fundación Marathón. Vamos a establecer una fundación sin fines de lucro, una organización no gubernamental que se encargue de lo siguiente. Uno, porque es una fundación de transparente los recursos que vamos a obtener, donaciones, patrocinios. Entonces va a ser una organización paralela a la Junta Directiva, integrada y fundada por reconocidos sampedranos marathones, con los cuales ya hemos conversado, y se va a encargar de los palcos, de la construcción y la comercialización de los palcos, de la iluminación del estadio, que sí, ya sabemos que Orison lo tenía bien adelantado eso, de la construcción de la Gradería Norte, del Parque de Leyendas, porque tenemos que honrar. O sea, una institución centenaria tiene que honrar a todos los que vinieron atrás.

¿En Marathón TV se van a transmitir partidos de Marathón?

No, nosotros tenemos un contrato con una excelente cooorporación como es, voy a decir el nombre, como es Corporación Televicentro. Nos ha tratado muy bien. No tenemos ninguna queja al respecto, pero Marathón necesita más cobertura y esa cobertura solo puede hacer de nosotros mismos, siguiendo nuestros lineamientos y posicionándonos, como les digo, esto (Celular) no lo soltamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿verdad?

¿San Pedro Sula es verde?

Sí, sí. Respetando siempre al rival, ¿verdad? Buenos amigos ahí en la institución Aurinegra.

Marathón a lo largo de la historia ha tenido pocos futbolistas en la Selección Nacional, ¿cómo lo ve?

Sí, es que te lo dije, a Marathón lo irrespetan. Por años, por décadas, nos han irrespetado. De hecho, todos sabemos que un presidente de Marathón se postuló a la Federación y no lo dejaron llegar. Pero vienen sorpresas con ese tema de la Federación. Ya hay un grupo que nos estamos reuniendo para exigir cambios porque yo siento ahí en la Federación están como dormidos.

El fútbol necesita ser enérgico, dinámico. Hombre, yo miraba a Rafael Leonardo Callejas entrar por ahí y se sentía la presencia de Callejas. El mismo Alfredo Hawit. El mismo José Rafael Ferrari. Pero ahora veo yo a aquellos, así como todos dormidos, como que... los veo así, con aquella cara de que... ¿Sabes con cara de qué? Con cara de que antes de que juguemos, ya perdimos. Con esa cara. Eso tiene que cambiar.

En este caso, ¿usted luchará por tener jugadores de Marathón no solo en la Selección Mayor, sino que en selecciones menores?

Si Marathón tiene los jugadores que la Selección merece tener, vamos a hacerlo saber.

¿Podría nombrar cinco jugadores de Marathón que pueden estar perfectamente en la Selección Mayor?

Todos, excepto los extranjeros, obviamente. Si eres jugador calidad Marathón, eres jugador calidad Selección de Honduras. En una semana empezarán a ver cómo vamos a ir marcando esa ruta, Porque a nivel de federación, 12 años de fracasos es mucho.