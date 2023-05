Jero Freixas, famoso influencer argentino, aparece en uno de sus videos luciendo la camiseta del Motagua

Este miércoles se conoció la noticia de que Leo Messi ya no renovará contrato con el PSG en la próxima temporada y el comediante de fútbol se tomó el tiempo para hacer un vídeo en alusión a lo que pasa con el argentino y el equipo parisino.

”Ya no se usan camisetas del PSG”

La esposa insiste “dale la camiseta del PSG a Román”. Y el argentino le dice “ya no hay más camisetas del PSG, se fue a la casa del vecino que no tiene ninguna playera deportiva y le regalé una del PSG”.

El vídeo consta de que llega la esposa Jose de Cabo a preguntarle que dónde estaba la camisa del PSG de su hijo, Román. “Ni idea, yo qué carajos sé, no tengo ni idea”, responde Freixas.

“En esta casa ya no se usan esas cosas del PSG, a mí no me hacía bien ver a mi hijo con la camisa de ese equipo. Yo hablaré con él y mejor que se ponga la del Barcelona”, finalizó diciendo Jero Freixas, quien se mostraba en el vídeo con la playera del Azul Profundo.