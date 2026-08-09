Javier López hace confesión y asume la culpa en Motagua: “La derrota es toda del entrenador”

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua sufrió este domingo un inesperado tropiezo al caer 2-0 ante el recién ascendido Estrella Roja por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. La derrota dejó al conjunto azul sin respuesta ofensiva y con varios cuestionamientos sobre la rotación realizada para este compromiso. Tras el encuentro disputado en el estadio Nacional Chelato Uclés, el técnico Javier López asumió toda la responsabilidad por el resultado y defendió la decisión de darle descanso a varios de sus habituales titulares, tomando en cuenta la seguidilla de partidos que afronta Motagua entre la Liga Nacional y la Copa Centroamericana.

“Si a alguien hay que culpar de la derrota del día de hoy es al técnico”, aseguró el entrenador español, quien reconoció que su equipo no tuvo un buen funcionamiento y ahora apunta a levantarse el miércoles, cuando el Ciclón Azul afrontará un partido clave en el torneo internacional.

Conferencia de Javier López

Cuéntenos sus valoraciones luego de esta derrota en Liga, primeros goles y derrota del semestre. ¿Qué valoraciones hace? En primer lugar, felicitar a Estrella Roja. Creo que hicieron un muy buen partido, con intensidad, dos acciones muy concretas, muy concisas. La primera, de un jugador muy inteligente, saberse el reglamento. Nos vimos mal en esa acción, pero se vio muy bien él. Creo que es mucho más acción positiva. Mayorquín, en este caso, tuvo una acción genial y es de aplaudir, es de felicitar. Luego, también en la ejecución de la falta directa, creo que en esas dos acciones concretas estuvieron muy acertados, tuvieron mucha eficacia, nos hicieron dos goles y, en todo lo demás, viendo la alineación, podía ser previsible que tuviéramos algunas descoordinaciones, que algunos jugadores tuvieran falta de ritmo, pero la única forma que tienen de adquirirlo es jugando, es participando. Estoy muy contento con la actitud que tuvieron estos jugadores que hasta ahora habían tenido menos participación. Hicimos los cambios justo en ese momento. Un minuto después llega la acción genial de Mayorquín, que la verdad es de aplaudírsela. A partir de ahí, ya se pone cuesta arriba. Luego llega el segundo gol en esa acción de tiro directo. También destacar lo bien que estuvo en el juego aéreo su arquero, la intensidad que tuvieron, el hambre que tuvieron por ganar y, con grandes diferencias, me recuerda un poco la derrota que tuvimos aquí con Platense. Felicitar a toda la plantilla y cuerpo técnico de Estrella Roja por el partido que realizaron el día de hoy. ¿Les está afectando la Copa Centroamericana de cara a Liga Nacional o no han dado ese potencial que Motagua ha venido dando en los últimos partidos? La derrota de hoy es una derrota toda de entrenador. Lo dejo muy claro porque, repito, estoy muy contento con la actitud de todos los chicos que jugaron el día de hoy. Si a alguien hay que culpar de la derrota del día de hoy es al técnico. Quizás con la alineación que pusimos mandamos un mensaje que no era el correcto. Estuvimos trabajando, estuvimos preparando y, al final, las cosas no salieron como queríamos, como preveíamos. No es fácil compaginar los dos torneos, sobre todo porque había jugadores que llevaban 90-90-90-90 y hoy decidimos darles descanso, darle oportunidad a otros jugadores jóvenes que tenemos en el plantel. Cargaron con la responsabilidad, pusieron su mejor esfuerzo, pusieron su mejor deseo y nos deja dos aprendizajes significativos de cara al futuro de pequeños detalles que tenemos que mejorar. ¿Lo de hoy deja claro que sí hay titulares y suplentes? Lo has dicho muy bien. Creo que más que titulares y suplentes hay jugadores que tienen más experiencia, menos experiencia, que a base de jugar se coordinan más y mejor durante el partido, que tienen más ritmo y a veces pueden pasar estas cosas. Nosotros teníamos claro el otro día, por ejemplo, Luis Vega, que en la parte final del partido estaba estirándose y había jugadores que ya llevaban demasiadas secuencias de 90 minutos seguidos y teníamos claro que hoy tenían que descansar porque el miércoles tenemos una final y tenemos que evaluar lo que sí hemos hecho en el campo y lo que hemos dejado de hacer. No hemos hecho un buen partido, no hemos estado coordinados, no hemos tenido volumen de juego, no hemos tenido llegadas independientemente del once que estuviese en el campo y luego hemos tenido una descoordinación grave que nos ha originado el primer gol. Luego hay que decirlo también, metieron un golazo en el segundo y hay que aplaudir también las acciones buenas que tienen los rivales. Por eso, desde el principio, felicitar a este equipo en general por el buen partido que han realizado en el día de hoy.