Independiente vs Choloma EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Siguatepeque, Honduras.- El Club Atlético Independiente afrontará este domingo su segundo partido en la Liga Nacional de Honduras, con la obligación de buscar sus primeros puntos ante un rival al que conoce muy bien: el CD Choloma.

El duelo tendrá un ingrediente especial, ya que ambos clubes volverán a verse las caras después de la finalísima por el ascenso disputada en 2025. En aquella serie, el conjunto maquilero terminó celebrando el boleto a la máxima categoría tras imponerse 2-1 en el encuentro definitivo.

Ahora, la historia es diferente. Choloma ya comenzó su aventura en la Primera División, mientras que Independiente busca demostrar que está preparado para competir en el histórico campeonato que cuenta por primera vez con 12 equipos.

Las Panteras Negras debutaron el pasado lunes frente a Marathón. El conjunto recién incorporado a la Liga Nacional mostró carácter y complicó durante varios momentos al equipo de Silvio Rudman, pero finalmente sufrió una derrota por la mínima diferencia en el Estadio Morazán.

Para Independiente, este compromiso también marcará su estreno como local, aunque el encuentro se disputará en el Estadio Carlos Miranda. El equipo espera aprovechar el respaldo de su afición para dejar atrás el resultado de la primera jornada y comenzar a sumar en el campeonato.

Choloma, por su parte, tampoco tuvo el inicio esperado. El cuadro dirigido por el conjunto maquilero cayó en su visita al Estadio Roberto Suazo Córdova, donde Génesis FC consiguió quedarse con los tres puntos.

Con ambos equipos necesitados de una victoria, el enfrentamiento promete ser intenso. Independiente buscará celebrar sus primeros puntos en la máxima categoría, mientras Choloma intentará imponerse nuevamente ante un viejo conocido y conseguir su primera victoria del torneo.