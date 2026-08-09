Estrella Roja sorprende y se impone ante el Motagua en el Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua vivió una noche para el olvido en el Estadio Nacional y terminó cayendo 0-2 frente a Estrella Roja de Danlí, en la segunda jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Hondubet. El Ciclón sufrió ante el actual campeón de la Liga de Ascenso, que recién consiguió su boleto a la máxima categoría del fútbol hondureño y ahora protagonizó uno de los grandes golpes del campeonato.

Desde los primeros minutos, el encuentro tuvo intensidad y polémica. Al minuto 3, Jarry Duarte protagonizó un fuerte pisotón sobre Luis Santamaría que fue revisado por el FVS VAR, aunque finalmente la acción terminó con tarjeta amarilla. Poco después, Jeffry Miranda fue amonestado por una falta peligrosa en los linderos del área, mientras Motagua intentaba asentarse en el terreno de juego.

Estrella Roja comenzó a generar las ocasiones más claras y estuvo cerca de abrir el marcador al 24, cuando Nahuel Luna conectó de cabeza un centro de Cristian Cálix y estrelló el balón contra el poste izquierdo de Marlon Licona. José Gutiérrez también probó con un potente derechazo al minuto 29 que pasó muy cerca de la portería azul, mientras Licona volvió a responder ante otro cabezazo de Luna al 34.

Motagua buscó reaccionar antes del descanso y tuvo aproximaciones con un peligroso centro de Luis Santamaría, controlado por el guardameta Víctor Moreira. Sin embargo, el conjunto capitalino no logró encontrar el camino al gol y el primer tiempo terminó sin anotaciones, aunque Estrella Roja había dejado mejores sensaciones en el campo.