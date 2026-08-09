Estrella Roja sorprende y se impone ante el Motagua en el Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua vivió una noche para el olvido en el Estadio Nacional y terminó cayendo 0-2 frente a Estrella Roja de Danlí, en la segunda jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Hondubet. El Ciclón sufrió ante el actual campeón de la Liga de Ascenso, que recién consiguió su boleto a la máxima categoría del fútbol hondureño y ahora protagonizó uno de los grandes golpes del campeonato.
Desde los primeros minutos, el encuentro tuvo intensidad y polémica. Al minuto 3, Jarry Duarte protagonizó un fuerte pisotón sobre Luis Santamaría que fue revisado por el FVS VAR, aunque finalmente la acción terminó con tarjeta amarilla. Poco después, Jeffry Miranda fue amonestado por una falta peligrosa en los linderos del área, mientras Motagua intentaba asentarse en el terreno de juego.
Estrella Roja comenzó a generar las ocasiones más claras y estuvo cerca de abrir el marcador al 24, cuando Nahuel Luna conectó de cabeza un centro de Cristian Cálix y estrelló el balón contra el poste izquierdo de Marlon Licona. José Gutiérrez también probó con un potente derechazo al minuto 29 que pasó muy cerca de la portería azul, mientras Licona volvió a responder ante otro cabezazo de Luna al 34.
Motagua buscó reaccionar antes del descanso y tuvo aproximaciones con un peligroso centro de Luis Santamaría, controlado por el guardameta Víctor Moreira. Sin embargo, el conjunto capitalino no logró encontrar el camino al gol y el primer tiempo terminó sin anotaciones, aunque Estrella Roja había dejado mejores sensaciones en el campo.
La sorpresa llegó en el complemento. Al minuto 54, Motagua realizó cuatro cambios con los ingresos de Alejandro Reyes, Óscar Discua, Jonathan Moya y Jorge Serrano, pero apenas un minuto después Estrella Roja aprovechó un enorme descuido defensivo. Reinieri Mayorquín ejecutó rápidamente un tiro libre cuando los azules todavía acomodaban la barrera y colocó el 0-1.
El golpe dejó contra las cuerdas al equipo dirigido por Motagua y Estrella Roja aprovechó el momento para aumentar la diferencia. Al minuto 69, Edilson Gómez cobró otro espectacular tiro libre desde el costado derecho y venció a Marlon Licona para colocar el 0-2. En los minutos finales, la afición azul mostró su frustración con cánticos de “¡Olé, olé, olé!” mientras el conjunto danlidense dominaba el encuentro y hacía historia en la capital.
Con el pitazo final, Estrella Roja confirmó el batacazo y derrotó al vigente campeón de Honduras en su propia casa, consiguiendo un triunfo histórico apenas en su segunda presentación en Primera División. Para Motagua representa su primera derrota en el torneo Apertura 2026, después de haber debutado con victoria ante Juticalpa, y además profundiza el mal momento tras la reciente pérdida de la Supercopa de Honduras. El Ciclón tendrá ahora la obligación de reaccionar rápidamente para evitar que el tropiezo se convierta en una tendencia.
Alineaciones:
Motagua: 25. Marlon Licona, 26. Luis Santamaría, 34. Giancarlo Sacaza, 3. Pablo Cacho, 80. Darel Oliva, 10. Rodrigo Gómez, 15. Andy Hernández, 14. Aarón Barrios, 30. Jeffry Miranda y 19. Rodrigo De Olivera
Estrella Roja: 1. Víctori Moreira, 2. Leonardo Juárez, 6. Reinieri Mayorquín, 7. Esteban Duarte, 8. Jared Velásquez, 15. Joseph Padilla, 18. Nahuel Luna, 19. José Gutiérrez, 23. Edilson Gómez, 30. Cristian Cálix y 69. Jimmy López.