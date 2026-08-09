Aficionadas de Olimpia y Motagua deslumbran: Lindas chicas en los estadios de Liga Nacional

El lente de EL HERALDO captó a la belleza femenina en los partidos de la jornada 2 de Liga Nacional. ¿Quién será la pelirroja?
La actividad dominical en Liga Nacional se abrió en el Estadio Rubén Guifarro con el duelo entre Juticalpa FC y Olimpia.
Las bellas edecanes no pueden faltar en este tipo de encuentros del fútbol hondureño.
Ellas llegan a hacer su trabajo y roban miradas en los colosos de Honduras.
Las aficionadas de Juticalpa no lo dejan solo y llegaron bien identificada a apoyar a su equipo.
En Tegucigalpa, Motagua enfrentó a Estrella Roja y estas bellas chicas fueron la sensación.
La belleza femenina es increíble. Ellas roban miradas en los estadios de Honduras.
Estas aficionadas llegaron a apoyar a Estrella Roja, equipo recién ascendido a Liga Nacional.
¿Por qué tan seria? Así fue captada esta jovencita por el Lente de EL HERALDO en el estadio Nacional.
La dama que seguramente apoya a Motagua, disfruta de su rico jugo en el estadio Nacional de Tegucigalpa.
Otras de las hermosas chicas captadas apoyando al Juticalpa FC, pese a la derrota frente a Olimpia.
Los leones se llevaron la victoria por abultado marcador de 3-1 ante los canecheros.