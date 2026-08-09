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Aficionadas de Olimpia y Motagua deslumbran: Lindas chicas en los estadios de Liga Nacional

Te mostramos las linduras captadas por el lente de EL HERALDO en los partidos de este domingo en Honduras

  • Actualizado: 09 de agosto de 2026 a las 17:55
Aficionadas de Olimpia y Motagua deslumbran: Lindas chicas en los estadios de Liga Nacional
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El lente de EL HERALDO captó a la belleza femenina en los partidos de la jornada 2 de Liga Nacional. ¿Quién será la pelirroja?

Fotos: Estalis Irías y David Romero.
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La actividad dominical en Liga Nacional se abrió en el Estadio Rubén Guifarro con el duelo entre Juticalpa FC y Olimpia.

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Las bellas edecanes no pueden faltar en este tipo de encuentros del fútbol hondureño.

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Ellas llegan a hacer su trabajo y roban miradas en los colosos de Honduras.
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Las aficionadas de Juticalpa no lo dejan solo y llegaron bien identificada a apoyar a su equipo.
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En Tegucigalpa, Motagua enfrentó a Estrella Roja y estas bellas chicas fueron la sensación.
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La belleza femenina es increíble. Ellas roban miradas en los estadios de Honduras.
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Estas aficionadas llegaron a apoyar a Estrella Roja, equipo recién ascendido a Liga Nacional.

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¿Por qué tan seria? Así fue captada esta jovencita por el Lente de EL HERALDO en el estadio Nacional.
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La dama que seguramente apoya a Motagua, disfruta de su rico jugo en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

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Otras de las hermosas chicas captadas apoyando al Juticalpa FC, pese a la derrota frente a Olimpia.

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Los leones se llevaron la victoria por abultado marcador de 3-1 ante los canecheros.

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