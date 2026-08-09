Cristiano Ronaldo se sorprende con su supuesta boda con Georgina en Madeiro

Cristiano Ronaldo no pudo y tuvo que reaccionar a una supuestaba boda en la cual muchos decían que era la del jugador con Georgina Rodríguez en Madeira
Cristiano Ronaldo se tomó con humor el caos que se vivió este fin de semana en Madeira, luego de que miles de personas pensaran que había llegado el día de su boda con Georgina Rodríguez.
Todo comenzó con los rumores de que Cristiano y Georgina se casarían el sábado 8 de agosto en Madeira, pero la supuesta boda nunca ocurrió.
La confusión fue tan grande que aficionados llegaron hasta la Catedral de Funchal esperando ver al astro portugués dar el “sí, quiero”.
Pero había un pequeño detalle: la boda no era de Cristiano ni de Georgina. La ceremonia correspondía a otra pareja.
La pareja que realmente se casaba era Fabio Ramos y Fatima Nicole Cunha Teixeira, una pareja originaria de Madeira.
Muchos de los presentes incluso llevaban camisetas y artículos relacionados con Cristiano Ronaldo, convencidos de que asistirían a la boda del futbolista.
Cuando Cristiano se enteró de lo ocurrido, decidió no quedarse callado y reaccionó en Instagram a una publicación sobre la confusión.
El portugués dejó cinco emojis de cara llorando de risa, dejando claro que se tomó la situación con mucho humor.
Cristiano y Georgina anunciaron su compromiso en 2025, pero ambos han mantenido en privado los detalles de la futura ceremonia.
Lo que parecía convertirse en una multitudinaria celebración de Cristiano terminó siendo una de las confusiones más curiosas del fin de semana en Portugal.
Por su parte, Georgina también se ha dejado ver en redes, compartiendo su día y no parecía precisamente estar de boda.