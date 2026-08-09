Mercado de fichajes: Barrida en Barcelona y van por Julián Álvarez; Endrick se va de Real Madrid

El PSG también está cerca de concretar otro fichaje. Según Fabrizio Romano, el club francés estaría ultimando los detalles de la operación con el Parma por el portero japonés Zion Suzuki, en una transferencia valorada en 35 millones de euros. Después de las posibles incorporaciones de Akliouche y Digne, el guardameta se convertiría en otro refuerzo importante para Luis Enrique. Su futuro dependerá también de lo que ocurra con Chevalier: si este sale, Suzuki permanecería en París; de lo contrario, podría marcharse cedido a la Juventus.