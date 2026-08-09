Mercado de fichajes: Barrida en Barcelona y van por Julián Álvarez; Endrick se va de Real Madrid

Barcelona y Real Madrid sufrirán varias bajas. Así se mueves el mercado de fichajes internacional.
El mercado de fichajes continúa dejando movimientos y rumores de gran impacto. Uno de los nombres que ha cobrado protagonismo es Rodrigo Mora, por quien la AS Roma habría presentado una propuesta de 25 millones de euros. Sin embargo, el club portugués decidió rechazarla debido a que mantiene conversaciones con el Galatasaray y considera insuficiente la cantidad ofrecida por el delantero.
La situación de Endrick también genera incertidumbre en el Real Madrid. Con los últimos movimientos realizados por el conjunto blanco y su regreso tras la cesión, el atacante brasileño tendría dudas sobre el protagonismo que podrá alcanzar durante la próxima temporada. Ante este panorama, no se descarta que pueda analizar una salida para encontrar un equipo donde tenga mayores oportunidades de ser titular.
El Paris Saint-Germain también prepara un regreso llamativo. Lucas Digne volverá a estar bajo las órdenes de Luis Enrique después de que el conjunto parisino alcanzara un acuerdo cercano a los siete millones de euros. El lateral francés firmará por tres temporadas y regresará al club una década después de su anterior etapa en París.
Samu Costa ya tiene nuevo destino. El Mallorca llegó a un acuerdo con el Al-Nassr para concretar el traspaso del mediocampista portugués, operación que se cerró por alrededor de 22 millones de euros. De esta manera, el futbolista continuará su carrera en la Saudi Pro League junto a figuras como Cristiano Ronaldo.
El futuro de Rodri continúa siendo uno de los grandes temas del mercado. Después del amistoso entre Manchester City y Atlético de Madrid, Enzo Maresca aseguró que el centrocampista regresará a los entrenamientos con el equipo inglés una vez concluya sus vacaciones. Mientras tanto, las conversaciones siguen abiertas y el Barcelona mantiene su interés en el internacional español.
De acuerdo con información publicada por Marca, el Barcelona pretende resolver cuanto antes tanto la situación de Rodri como la posible salida de Ferran Torres. Aunque todavía quedan varias semanas para el cierre del mercado, Hansi Flick quiere contar lo antes posible con una plantilla definida para afrontar la temporada.
El Fulham, por su parte, habría cerrado la llegada de Shea Charles. El equipo dirigido por Arbeloa desembolsaría 30 millones de euros por el mediocentro inglés, de apenas 22 años, quien llega procedente del Southampton.
Otro jugador relacionado con el Barcelona es João Cancelo. El club catalán mantiene conversaciones con el Al-Hilal para intentar concretar el regreso del lateral portugués. Todavía no existe un acuerdo definitivo, pero las negociaciones avanzan favorablemente, especialmente porque el futbolista tendría como prioridad volver a ponerse a las órdenes de Flick.
Marcus Rashford también estaría encaminado a continuar en Inglaterra. Después de su etapa cedido en el Barcelona, el delantero inglés tendría posibilidades de permanecer en el Manchester United. La entidad considera que el atacante todavía puede recuperar su mejor versión y Michael Carrick estaría involucrado en el proyecto para convencerlo de quedarse. Además, Rashford habría descartado propuestas provenientes de Turquía y Arabia Saudí.
El Manchester City también tendría la mira puesta en un joven talento. Según TEAMtalk, el conjunto dirigido por Enzo Maresca habría mostrado interés en Tommy Marqués, centrocampista de 19 años. La operación podría estar relacionada con el escenario que se maneja alrededor de Rodri y una eventual llegada del español al Barcelona.
Cristian Romero es otro de los grandes protagonistas del mercado. Según TEAMtalk, el Atlético de Madrid estaría cerca de alcanzar un acuerdo con el Tottenham por el defensor argentino, quien ya habría dado el visto bueno para trasladarse a Madrid. Sin embargo, Arsenal y Barcelona también han mostrado interés y buscarían evitar que el central termine vistiendo la camiseta rojiblanca.
El Barcelona, además, trabaja en la búsqueda de un nuevo defensor ante la posible salida de Ronald Araújo rumbo al Liverpool. En la lista de candidatos aparecen nombres como Aymeric Laporte, Cristian Romero, Lukeba y Herrington, aunque Deco podría tener otras alternativas bajo consideración. Flick tampoco descarta apostar por talento de La Masia y darle una oportunidad al joven Álvaro Cortés.
En el Atlético de Madrid, el futuro de Julián Álvarez podría definirse próximamente. Está previsto un encuentro entre el delantero argentino y Diego Simeone para analizar la situación y tratar de encontrar una solución. El entrenador ya habló sobre el caso durante la gira del equipo por Corea, mientras que Álvarez mantendría firme su intención de buscar una salida con el Barcelona como destino deseado.
El PSG también está cerca de concretar otro fichaje. Según Fabrizio Romano, el club francés estaría ultimando los detalles de la operación con el Parma por el portero japonés Zion Suzuki, en una transferencia valorada en 35 millones de euros. Después de las posibles incorporaciones de Akliouche y Digne, el guardameta se convertiría en otro refuerzo importante para Luis Enrique. Su futuro dependerá también de lo que ocurra con Chevalier: si este sale, Suzuki permanecería en París; de lo contrario, podría marcharse cedido a la Juventus.
Por último, Romelu Lukaku estaría a un paso de convertirse en nuevo futbolista del Fenerbahçe. Según La Gazzetta dello Sport, el delantero belga habría llegado a un principio de acuerdo con el club turco para firmar por dos temporadas. El contrato contemplaría un salario total de 10 millones de euros, incluyendo los diferentes bonus establecidos en el vínculo.