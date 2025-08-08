Jamir Maldonado envía mensaje a Pineda, titularidad en Olimpia y racha de 11 triunfos al hilo

Tegucigalpa, Honduras.- El Club Deportivo Olimpia vive un arranque de temporada de ensueño, donde han arrasado en todos sus partidos de Liga Nacional y también de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Eduardo Espinel ha sabido conformar su plantel pese a la baja de uno de sus jugadores más importantes en la pasada temporada, como Carlos Pineda, volante de contención que fichó por el Sporting FC de Costa Rica.

Jamir Maldonado ha sido la gran sorpresa en los 11 titulares del Rey de Copas. El joven jugador ha sido el elegido para cubrir el hueco que dejó "El Ingeniero" y lo ha hecho de gran manera. Axel Jamir habló este viernes ante los medios de comunicación, previo a la sesión de entreno mañanera organizada por los Albos en el CAR José Rafael Ferrari, y no dudó en contar sus sensaciones tras haberse hecho un espacio en el equipo inicial de Espinel. Además, le mandó un mensaje de felicitación a su excompañero Pineda y dio su opinión sobre la racha de 11 juegos consecutivos ganados por el equipo Merengue. Por último, reveló sus aspiraciones en Olimpia y lo que le dice su entrenador para que pueda mejorar en el terreno de juego, de cara a los importantes compromisos en Copa Centroamericana y torneo hondureño.

DECLARACIONES DE JAMIR MALDONADO

¿Cómo estás asumiendo este nuevo reto de la titularidad, la posición de un jugador tan importante como Carlos Pineda que ya no está con el club? La verdad que asumiendo de la mejor manera, de manera positiva sé que estamos en reemplazo de un gran jugador como Carlos Pineda, igual le deseo muchos éxitos, ya hablé con él por ahí. El profe habla conmigo de estar bien parado, acompañar a los grandes jugadores que están adelante, como José Mario Pinto y Edwin Rodríguez y poder ayudarles a ellos en la parte defensiva. Futbolísticamente, ¿cómo te sentís? La verdad que me siento bien. He venido varios años tratando de poder tener titularidad con el equipo. Por ahí ahorita se me está dando. Quiero aprovecharlo de la mejor manera. personalmente me siento muy bien y claramente tratando de hacer las cosas bien. ¿Cómo ha visto el plantel en estas últimas fechas? Muy bien, por ahí las 11 victorias hablan por sí solas, ojalá nos podamos mantener mucho tiempo así. En Olimpia uno tiene que ganar todos los partidos y ojalá podamos seguir con la racha. ¿Cómo te tomó ese momento de la salida Carlos Pineda, qué te pidió realmente el técnico y cómo te has estado preparando? Lo tomé de la mejor manera, me alegro también por Carlos que se haya ido al extranjero. Por ahí en lo personal, como dije, siempre uno trata de estar listo para estos momentos, para poder aprovechar las oportunidades que no se dan muchas veces, y nada, ir mejorando partido a partido para poder seguir con la titularidad.