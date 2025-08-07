Espinel no se relaja pese a triunfo de Olimpia ante Hércules y lanza advertencia al Xelajú

Tegucigalpa, Honduras.- El técnico del Olimpia, Eduardo Espinel, habló en conferencia de prensa luego del triunfo de su equipo como visitante ante el CD Hércules por la Copa Centroamericana 2025.
El uruguayo sabe que van por buen camino en este torneo internacional pero no solo por eso se van a relajar.
Valoración
"Hubo situciones que nos complicaron, pero en líneas generales se vio un equipo sólido, el rival tuvo lo suyo, sobre todo en el segundo tiempo, pero creo que pudimos controlar el partido".
Gol tempranero
"Los goles pueden venir en cualquier momento del partido, ¿no? Se dice que cuando marcas muy temprano como que no es muy normal y podés relajarte un poquito. Pero yo creo que en ese primer tiempo tuvimos varias ocasiones para aumentar el marcador, pero también está el mérito de Hércules, que tiene jugadores jóvenes con mucho futuro y que están motivados a jugar una copa internacional contra Olimpia, nunca se dieron por vencido por ese gol tempranero, pero siento que pudimos haber cerrado antes el partido en el primer tiempo y a veces se puede llegar a complicar".
Josman Figueroa
"Su ingreso es como cualquier jugador que tiene la posibilidad para jugar o es necesario. Del plantel solo faltaba que jugara él en este semestre y necesitábamos un jugador fresco en ese sector. Le dimos la oportunidad a Josman porque ha trabajado muy bien".
Seis puntos
"Estamos felices, porque no es fácil ganar partidos internacionales, pero también tenemos que tener la calma porque esto es fútbol. Hoy ganamos, festejamos esta noche, pero mañana trabajamos para lo que viene. Este equipo no se puede relajar porque cada partido es una batalla que vamos a intentar ganarla".
Próxima cita ante Xelajú
"Cada equipo está haciendo su mérito, nosotros solamente miramos el nuestro, ahora el objetivo es el próximo partido del campeonato local, no importa nada más que eso. En líneas generales creo que será una serie peleada, hay equipos importantes y creo que hasta la última fecha de esta eliminatoria no se va a saber quiénes son los clasficados, ojalá podamos hacerlo, pero será difícil hasta la última fecha".
¿Qué piensa del Hércules?
"No fue una sopresa, esperaba un equipo que tratara bien el balón, con velocidad de mitad de cancha hacia adelante, nosotros tratamos que no fuera así. Si bien tiene poco tiempo de competir, va por el buen camino. Vi jugadores jóvenes que tienen mucho futuro, espero que por el bien del fútbol de Centroamérica estos jugadores sigan surgiendo. Me atrevo a decir que si Hércules sigue con este proyecto, seguro que en un tiempo no muy lejano va a dar de qué hablar en el campeonato nacional e internacional".