Espinel no se relaja pese a triunfo de Olimpia ante Hércules y lanza advertencia al Xelajú

Tegucigalpa, Honduras.- El técnico del Olimpia, Eduardo Espinel, habló en conferencia de prensa luego del triunfo de su equipo como visitante ante el CD Hércules por la Copa Centroamericana 2025. El uruguayo sabe que van por buen camino en este torneo internacional pero no solo por eso se van a relajar.

Valoración

"Hubo situciones que nos complicaron, pero en líneas generales se vio un equipo sólido, el rival tuvo lo suyo, sobre todo en el segundo tiempo, pero creo que pudimos controlar el partido". Gol tempranero

"Los goles pueden venir en cualquier momento del partido, ¿no? Se dice que cuando marcas muy temprano como que no es muy normal y podés relajarte un poquito. Pero yo creo que en ese primer tiempo tuvimos varias ocasiones para aumentar el marcador, pero también está el mérito de Hércules, que tiene jugadores jóvenes con mucho futuro y que están motivados a jugar una copa internacional contra Olimpia, nunca se dieron por vencido por ese gol tempranero, pero siento que pudimos haber cerrado antes el partido en el primer tiempo y a veces se puede llegar a complicar".