Así marchan los grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf

Con goles de Edwin Rodríguez (8'), Jorge Benguché (42') y Jerry Bengtson (75'), el "Rey de Copas" continúa invicto en el torneo de clubes de Concacaf tras su debut de ensueño donde vencieron 3-0 al Real Estelí en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Tegucigalpa, Honduras .- ¡Sigue enrachado! El Olimpia de Eduardo Espinel está intratable y así lo ha demostrado este miércoles en la Copa Centroamericana 2025 , tras pasarle por encima al Hércules de El Salvador con un cómodo resultado de 3-1 a favor de los Albos.

El Olimpia hizo su tarea en El Salvador, pero otro de los equipos que cumplió fue el Xelajú de Guatemala. Los chapines vencieron por 2-0 al Águila cuscatleco y se meten en la pelea por el liderato del Grupo D de la Copa Centroamericana 2025.

Y es que, de momento, los Albos toman la cima de la tabla de posiciones: son líderes con 6 puntos y comandan por mejor diferencia de goles, con 6 tantos a su favor y tan solo 1 en contra. Le sigue el Xelajú en el segundo puesto con la misma cantidad de unidades, pero con 4 goles a su favor y mantiene su meta sin recibir goles.

Águila, que debutó este miércoles con derrota 0-2, se ubica en el tercer puesto. Real Estelí, que no jugó esta semana, es cuarto, y el Hércules, con sus dos juegos, es uno de los equipos que tiene 0 puntos en el arranque de la Copa Centroamericana, quedando virtualmente eliminado del torneo, al igual que Verdes de Belice, ubicado en el grupo B.

En la próxima jornada, el Olimpia tendrá un descanso, por lo que puede perder momentáneamente la cima. El Águila recibe al Hércules el próximo martes 12 de agosto y el jueves 14, Xelajú enfrenta al Real Estelí por la fecha 3.