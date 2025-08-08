Así es el nuevo club que podría fichar a Alberth Elis: ¿Por qué lo relacionan con Cristiano Ronaldo?

El delantero hondureño Alberth Elis podría convertirse en legionario en los próximos días y aquí te contamos un poco de lo que podría ser su próximo equipo.
En el presente Apertura 2025, Elis ha renacido ya que ha marcado dos goles en la Liga Nacional de Honduras.
El propio Alberth Elis confirmó tras el clásico ante Motagua que tiene la oportunidad de volver a jugar en Europa, específicamente en el fútbol de Portugal.
Ahora el Diario Récord de Portugal informa que el Nacional de Madeira de la primera división de Portugal es el equipo que desea fichar al delantero hondureño Alberth Elis.
"Nacional podría estar a punto de completar su plantilla con el fichaje del extremo de 29 años Alberth Elis, quien jugó en el CD Olimpia la temporada pasada. El delantero ha estado en la mira del club en la prensa sudamericana, pero una fuente del club no ha confirmado el interés. Internacional con Honduras, con quien disputó 64 partidos y marcó 18 goles, este versátil delantero ha jugado anteriormente en Portugal, con el Boavista", señala la prensa de Portugal.
También recuerdan el paso que tuvo ya la pantera por dicha liga de fútbol: "En la temporada 2020/2021, el hondureño despertó el interés de los menos favorecidos, disputando 32 partidos, anotando ocho goles y dando siete asistencias. Estas cifras llevaron al Burdeos a ficharlo, tras lo cual se marchó cedido al Brest".
Cabe recordar que en el Nacional de Madeira participó el delantero hondureño Bryan Róchez, quien dejó su huella goleadora con dicho club.
Por los momentos el Nacional de Madeira no ha hecho oficial el interés y el jugador está con Olimpia, club con el que tiene contrato hasta diciembre.
El Nacional de Madeira es un club deportivo portugués con sede en Funchal, Madeira. Fue fundado en 1910.
Cristiano Ronaldo es socio del Nacional de Madeira, club que desea fichar a Elis. Este reconocimiento se le otorgó como muestra de agradecimiento por sus logros en el fútbol y por su origen en el club, donde dio sus primeros pasos.
Elis se mantiene como uno de los jugadores más caros del fútbol hondureño.
Su valor actual es de 500 mil euros (15,234,000 de lempiras), según transfermarket.
Alberth ante una oportunidad de regresar al fútbol élite en el extranjero.