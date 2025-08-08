Así es el nuevo club que podría fichar a Alberth Elis: ¿Por qué lo relacionan con Cristiano Ronaldo?

"Nacional podría estar a punto de completar su plantilla con el fichaje del extremo de 29 años Alberth Elis, quien jugó en el CD Olimpia la temporada pasada. El delantero ha estado en la mira del club en la prensa sudamericana, pero una fuente del club no ha confirmado el interés. Internacional con Honduras, con quien disputó 64 partidos y marcó 18 goles, este versátil delantero ha jugado anteriormente en Portugal, con el Boavista", señala la prensa de Portugal.