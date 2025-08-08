Choco Lozano la pasa mal en el Santos Laguna: Fue expulsado y desata furia en México

Torreón, México.- ¡Expulsado! El delantero hondureño Anthony "Choco" Lozano no vive su mejor momento con el Santos Laguna de la Liga MX. Este jueves, en el último cotejo del equipo mexicano en la Leagues Cup, el futbolista catracho recibió tarjeta roja. El colegiado del compromiso le sacó doble amarilla al golero tras un fuerte pisotón contra un jugador de Los Ángeles Galaxy. Antes de la doble cartulina preventiva, Lozano fue amonestado en el minuto 25.

El réferi guatemalteco Mario Escobar no dudó en echar al hondureño que arrancó de titular en la jornada tres en partido que se disputó en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Instantes después de la expulsión, los jugadores y compañeros del "Choco" se fueron en defensa del hondureño, solicitando revisar la segunda tarjeta amarilla contra el golero ex Olimpia, Getafe, Girona, entre otros equipos. Sin embargo, Mario Escobar no cambió de parecer, no lo llamaron del VAR y el catracho se terminó yendo a las regaderas. Minutos después de la roja, la noche siguió cayendo para el Santos que recibió el 3-0 provisional por parte del japonés Maya Yoshida.