Fichajes: Dos hondureños por irse a Portugal y los clubes que se pelean por Rubilio Castillo

El equipo al cual se iría Julián Martínez sería el Nacional de Madeira y sería una venta que haría Olimpia. El periodista estadounidense Tom Bogert informó: "Un club portugués está cerca de fichar al central internacional hondureño Julián Martínez procedente del CD Olimpia. Martínez, de 21 años, tiene 10 partidos con Honduras. El NYCFC y Filadelfia lo querían, pero Martínez estuvo cerca de cerrar un trato en Portugal. El NYCFC tenía los derechos de descubrimiento".