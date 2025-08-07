  1. Inicio
Fichajes: Dos hondureños por irse a Portugal y los clubes que se pelean por Rubilio Castillo

Estas son las últimas noticias que se han dado en el mercado de fichajes de Honduras

  • 07 de agosto de 2025 a las 09:16
1 de 12

A continuación revisamos las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras. Dos hondureños por irse a Portugal, los clubes que se pelean por Rubilio Castillo y, ¿qué pasa con Luis Vega?

Foto: El Heraldo
Fichajes: Dos hondureños por irse a Portugal y los clubes que se pelean por Rubilio Castillo
2 de 12

Carlos Pineda fue presentado oficialmente y brindó conferencia como jugador del Sporting de Costa Rica.

Foto: Cortesía redes
Fichajes: Dos hondureños por irse a Portugal y los clubes que se pelean por Rubilio Castillo
3 de 12

Julián Martínez no fue parte del equipo en la victoria de Olimpia en El Salvador ante Herculés, esto porque tiene todo adelantado para irse a Portugal.

Foto: Estalín Irías - El Heraldo
Fichajes: Dos hondureños por irse a Portugal y los clubes que se pelean por Rubilio Castillo
4 de 12

El equipo al cual se iría Julián Martínez sería el Nacional de Madeira y sería una venta que haría Olimpia. El periodista estadounidense Tom Bogert informó: "Un club portugués está cerca de fichar al central internacional hondureño Julián Martínez procedente del CD Olimpia. Martínez, de 21 años, tiene 10 partidos con Honduras. El NYCFC y Filadelfia lo querían, pero Martínez estuvo cerca de cerrar un trato en Portugal. El NYCFC tenía los derechos de descubrimiento".

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
Fichajes: Dos hondureños por irse a Portugal y los clubes que se pelean por Rubilio Castillo
5 de 12

Rubilio Castillo se desligó del Deportivo Pereira de Colombia y regresó a Honduras. El equipo le debe tres meses de salario y junto a que su DT lo tenía marginado, optó por volver al país.

Foto: Cortesía redes
Fichajes: Dos hondureños por irse a Portugal y los clubes que se pelean por Rubilio Castillo
6 de 12

EL HERALDO conoció que Motagua ya lo contactó y se encuentra interesado en ficharlo. Sin embargo, Motagua pedirá que se baje el salario en relación a lo que ganaba en Colombia y se someta a examenes médicos.

Foto: Cortesía redes
Fichajes: Dos hondureños por irse a Portugal y los clubes que se pelean por Rubilio Castillo
7 de 12

En Marathón también hay interés por sus servicios y el equipo verdolaga ya lo contactó. Pablo Lavallén, DT verdolaga, dijo que todo estaba en manos del presidente del equipo y que sí necesitan un 9.

Foto: Cortesía redes
Fichajes: Dos hondureños por irse a Portugal y los clubes que se pelean por Rubilio Castillo
8 de 12

Diversos portales en Portugal han detallado que el club interesado en los servicios de Alberth Elis es el Nacional de Madeira, equipo donde militaron los catrachos Bryan Róchez y Bryan Beckeles.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
Fichajes: Dos hondureños por irse a Portugal y los clubes que se pelean por Rubilio Castillo
9 de 12

Luis Vega continúa sin arreglar contrato con algún equipo y se ha mantenido en San Pedro Sula. El jugador ha buscado salir al extranjero, pero sin poder concretar la posibilidad.

Foto: Cortesía redes
Fichajes: Dos hondureños por irse a Portugal y los clubes que se pelean por Rubilio Castillo
10 de 12

Tras salir de Platense, el delantero argentino Álvaro Klusener se encuentra negociando con dos equipos fuera de Honduras. Se conoció que el delantero ya no continuará en territorio catracho.

Foto: Cortesía redes
Fichajes: Dos hondureños por irse a Portugal y los clubes que se pelean por Rubilio Castillo
11 de 12

El periodista Álvaro de la Rocha informó que Rigoberto Rivas podría salir del Kocaelispor de Turquía ya que ha tenido bastantes lesiones desde que llegó a la institución y cuenta con un alto salario.

Foto: Cortesía redes
Fichajes: Dos hondureños por irse a Portugal y los clubes que se pelean por Rubilio Castillo
12 de 12

Tras ser presentado oficialmente por el Al Najmah de la primera división de Arabia Saudita, Romell Quioto ya disputó su primer amistoso con el club en una gira por Turquía.

Foto: Cortesía redes
