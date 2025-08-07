Fichajes: Dos hondureños por irse a Portugal y los clubes que se pelean por Rubilio Castillo

A continuación revisamos las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras. Dos hondureños por irse a Portugal, los clubes que se pelean por Rubilio Castillo y, ¿qué pasa con Luis Vega?
Carlos Pineda fue presentado oficialmente y brindó conferencia como jugador del Sporting de Costa Rica.
Julián Martínez no fue parte del equipo en la victoria de Olimpia en El Salvador ante Herculés, esto porque tiene todo adelantado para irse a Portugal.
El equipo al cual se iría Julián Martínez sería el Nacional de Madeira y sería una venta que haría Olimpia. El periodista estadounidense Tom Bogert informó: "Un club portugués está cerca de fichar al central internacional hondureño Julián Martínez procedente del CD Olimpia. Martínez, de 21 años, tiene 10 partidos con Honduras. El NYCFC y Filadelfia lo querían, pero Martínez estuvo cerca de cerrar un trato en Portugal. El NYCFC tenía los derechos de descubrimiento".
Rubilio Castillo se desligó del Deportivo Pereira de Colombia y regresó a Honduras. El equipo le debe tres meses de salario y junto a que su DT lo tenía marginado, optó por volver al país.
EL HERALDO conoció que Motagua ya lo contactó y se encuentra interesado en ficharlo. Sin embargo, Motagua pedirá que se baje el salario en relación a lo que ganaba en Colombia y se someta a examenes médicos.
En Marathón también hay interés por sus servicios y el equipo verdolaga ya lo contactó. Pablo Lavallén, DT verdolaga, dijo que todo estaba en manos del presidente del equipo y que sí necesitan un 9.
Diversos portales en Portugal han detallado que el club interesado en los servicios de Alberth Elis es el Nacional de Madeira, equipo donde militaron los catrachos Bryan Róchez y Bryan Beckeles.
Luis Vega continúa sin arreglar contrato con algún equipo y se ha mantenido en San Pedro Sula. El jugador ha buscado salir al extranjero, pero sin poder concretar la posibilidad.
Tras salir de Platense, el delantero argentino Álvaro Klusener se encuentra negociando con dos equipos fuera de Honduras. Se conoció que el delantero ya no continuará en territorio catracho.
El periodista Álvaro de la Rocha informó que Rigoberto Rivas podría salir del Kocaelispor de Turquía ya que ha tenido bastantes lesiones desde que llegó a la institución y cuenta con un alto salario.
Tras ser presentado oficialmente por el Al Najmah de la primera división de Arabia Saudita, Romell Quioto ya disputó su primer amistoso con el club en una gira por Turquía.