Agustín Auzmendi anota con el Godoy Cruz en derrota ante el Gimnasia

Mendoza, Argentina.- Godoy Cruz y Gimnasia se vieron las caras en un duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Argentina, donde ambos equipos buscaban sumar puntos importantes en el arranque del torneo. El encuentro, disputado en el estadio Malvinas Argentinas, prometía emociones y no decepcionó a los aficionados que se dieron cita para apoyar a sus respectivos equipos. Desde temprano, Gimnasia mostró superioridad en la cancha y logró abrir el marcador al minuto 27 gracias a un gol de Manuel Panaro. Su anotación puso en ventaja al conjunto visitante, que mantuvo el control y siguió presionando sobre la defensa del equipo mendocino. Solo tres minutos después, Luis Marcelo Torres amplió la diferencia con gol al 30’, estableciendo un 0-2 que complicaba las aspiraciones de Godoy Cruz.

El Tomba intentó reaccionar y modificar la historia del partido con varias llegadas al área rival, pero la defensa del Lobo estuvo firme y bien organizada. Además, el arquero respondió con buenas intervenciones que evitaron que el local se acercara en el marcador durante la mayor parte del encuentro. Cuando el partido parecía sentenciado, Godoy Cruz encontró su recompensa en tiempo de descuento, al 90+1', con un cabezazo de espaldas de Agustín Auzmendi que sorprendió al portero rival. Este gol descontó para el local y encendió la esperanza de conseguir al menos un empate en los últimos minutos del juego. Sin embargo, los visitantes lograron mantener la ventaja hasta el final.