Eduardo Espinel rompe récord que había dejado Pedro Troglio con el Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Eduardo Espinel ha marcado un hito histórico en la dirección técnica del Olimpia al lograr una racha de 11 partidos consecutivos ganados, un récord que ningún entrenador había alcanzado previamente en la historia del club. Este logro destaca aún más considerando que figuras legendarias como Mario Griffin, Pedro Troglio y Chelato Uclés, reconocidos entrenadores que pasaron por la institución, no lograron superar esa cifra.
Desde que Espinel asumió el mando, Olimpia no ha sufrido derrotas en partidos oficiales desde el 20 de abril de 2024, cuando perdió 2-1 ante Motagua. Bajo su dirección, el equipo ha acumulado un impresionante ciclo de 9 triunfos en la Liga Nacional y 2 más en la Copa Centroamericana, fortaleciendo su posición tanto a nivel local como regional.
El récord de Espinel supera marcas históricas dentro del club que pertenecían a grandes técnicos. Entre ellos se encuentran Mario Griffin, con 10 victorias consecutivas en la temporada 1966-67; Carlos Padilla, que registró 10 ganes al hilo en el 2000; y Pedro Troglio, quien alcanzó 9 victorias en 2020. Esto resalta la magnitud del éxito de Espinel, situándolo en la élite de la historia del Olimpia en ese apartado.
El estratega uruguayo tomó las riendas de viejo león en un momento de transición tras la salida de Troglio y rápidamente imprimió su estilo de trabajo, logrando consolidar un equipo sólido, intenso y competitivo en todas sus líneas. Su objetivo ha sido mantener la fortaleza del equipo en casa y luchar por los títulos con la presión que implica dirigir al club más ganador del fútbol hondureño.
En definitiva, Eduardo Espinel ha dejado un legado inmediato y relevante en el Olimpia, consolidándose como un entrenador histórico que ha cumplido la hazaña más destacada en términos de partidos ganados consecutivamente. Aparte, viene de coronarse campeón del torneo pasado en Liga Nacional.