Eduardo Espinel rompe récord que había dejado Pedro Troglio con el Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Eduardo Espinel ha marcado un hito histórico en la dirección técnica del Olimpia al lograr una racha de 11 partidos consecutivos ganados, un récord que ningún entrenador había alcanzado previamente en la historia del club. Este logro destaca aún más considerando que figuras legendarias como Mario Griffin, Pedro Troglio y Chelato Uclés, reconocidos entrenadores que pasaron por la institución, no lograron superar esa cifra.

Desde que Espinel asumió el mando, Olimpia no ha sufrido derrotas en partidos oficiales desde el 20 de abril de 2024, cuando perdió 2-1 ante Motagua. Bajo su dirección, el equipo ha acumulado un impresionante ciclo de 9 triunfos en la Liga Nacional y 2 más en la Copa Centroamericana, fortaleciendo su posición tanto a nivel local como regional.