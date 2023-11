Jaime Lozano tras derrota ante Honduras: México no estuvo a la altura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Jaime Lozano no pierde la compostura, pero reconoce los errores del juego. Templado, estoico y serio, el entrenador de México salió a dar declaraciones pese a que Honduras dejó anestesiado al Tri al ganar 2-0 en el juego de ida de la Liga de Naciones. Lozano hizo unas valoraciones amplias de los desaciertos de su combinado, pero advirtió que el partido de vuelta ajustarán tuercas, corregirán errores y aprovecharán el localismo (estadio Azteca) para sobreponerse al marcador. A continuación, sus declaraciones:

Juego de vuelta

“Fueron superiores, fueron contudentes. Nos costó muchísimo. En el primer tiempo no supimos encontrar a los jugadores que tenían mayor posibilidad de hacer daño”.



”No estuvimos a la altura del partido”.

“Buscaremos mejorar, lo vamos a hacer, falta un partido. Vamos a casa. Vamos a cambiar muchas cosas y seguro obtendremos el resultado. Tendremos el apoyo, el que Honduras tuvo aquí”.

Julián Quiñones y Memo Ochoa

“El partido estaba para Julián siempre y cuando lo encontráramos, lo hicimos poco, no era un partido fácil. Buscaba tener un hombre más de referencia. Nos faltó mentalidad totalmente, lamentablemente es un mal que tenemos que mantener los estándares, rendir al máximo sin importar el rival y el lugar donde juguemos”.



“Memo difícilmente podrá estar en tan pocos días”. “No todos tienen tanta experiencia, y hoy le toca a mí, muy felicito a (Luis) Malagón -sustituyó a “Memo” Ochoa”- porque no era un partido fácil y nos salvó de alguna ocasión más, pero ser un equipo estable y maduro. Me encantaría ver eso, un equipo que no importa el entorno, no importa el rival, no importa lo que se esté jugando, que siempre ponga buena cara y tenga una identidad muy definida. Muchas gracias

A corregir

“Primero, yo creo que ningún equipo, no es porque sea de la zona o no sea de la zona, puede tener más ambición que nosotros. Nunca, nunca. Porque si estamos vistiendo la camiseta nacional, tenemos que representarla como se merece. Yo creo que eso es lo primero. Hoy fuimos superados en eso. Creo que fallamos todos, como lo dije en el vestidor, fallamos, fallaron ellos”. “Nosotros posiblemente no dejamos claro lo que tenemos que, o cómo podríamos hacerle daño a este equipo. Y después es un tema de convencimiento personal, de saber que estos escenarios son lo que son, que son complicados, evidentemente no es nada fácil, que muchas veces en otros entornos y en otras ligas, aunque uno no lo cree, es más fácil jugar”. “Pero aquí hay que adaptarse y creo que eso no lo supimos hacer. No nos adaptamos a todo lo que nos queríamos adaptar y ese era el mensaje desde un inicio, desde que llegamos ayer era, adaptémonos a todos. No nada más es la cancha, que es todo lo que vas a vivir. todo lo que vas a pasar y el foco tiene que estar muy firme y muy concreto en tus objetivos y en tu plan de juego”.

“Hoy nos salimos, eso es lo que más me molesta, que nos hayamos salido de lo que somos, de lo que queremos ser y que por momentos, por la desesperación, cada uno de los jugadores quería ayudar al equipo con su idea de juego. Eso creo que no va a volver a pasar, no puede volver a pasar y te repito, esperamos. todo el apoyo a nuestra afición”.

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico