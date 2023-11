Oswaldo Sánchez revela por qué pidió clemencia al enfrentar a la H en 2008

A Oswaldo se le recuerda en Honduras, ya que un 19 de noviembre del 2008 le suplicó al exdelantero catracho David Suazo que ya la H no atacara más, esto debido a que un gol más dejaba eliminado al equipo azteca.

En esta ocasión, Sánchez recordó esos duelos que tuvo en territorio hondureño y señaló que la selección de Honduras de antes es mejor que la actual. Además, indicó que no le ve opciones a la escuadra centroamericana de eliminar a México.

"Es una edición más y para mí es un clásico de la zona, me parece que en esta ocasión y con la renovación mexicana si sale el equipo de Jaime Lozano como favorita, hoy está la novedad de la naturalización de Julián Quiñones y el equipo ya viene embalado desde Copa Oro y México puede ganarle a Honduras.

En el amor y en la guerra y en el fútbol todos se vale. Clemencia nunca, fue inteligencia y gestión, nuestra eliminatoria corría riesgo e hice lo que me nació. Mi país en el siguiente juego calificó al Mundial. Amo a mi país y conseguí mi objetivo, ya que calificamos.

El día que le pidió ya no más ataques a David Suazo

"No veo a México goleando a Honduras porque me parece que ustedes (Honduras) tienen un equipo sólido, que fundamente sus esquemas tácticos en defenderse bien, teniendo una línea de cinco, con contenciones firmes en el mediocampo, me parece que puede ser un partido cerrado y hasta un empate se podría dar en el juego de ida."

¿Comparas esta Honduras con aquella de Carlos Pavón, David Suazo, Rambo de León? ¿Cuál te impresionaba más?

"A mí me gustaba más la Honduras de antes, un Novel Valladares que estaba convertido en un porterazo, unos delanteros que eran sólidos en ataque y que tenían mucha velocidad y mucho gol. Para mí no hay comparación, la Honduras antigua era mejor que esta y lo digo con todo respeto."