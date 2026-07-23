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Iván Barton le responde a Deschamps tras polémicas frases sobre su arbitraje en el Mundial

El árbitro salvadoreño, Iván Barton, tomó un poco de su tiempo para responde a las declaraciones dadas por el técnico francés tras el juego de semifinales ante España donde quedaron eliminados

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 16:13
Iván Barton le responde a Deschamps tras polémicas frases sobre su arbitraje en el Mundial

Iván Barton no se quedó callado y le respondió a Didier Deschamps.

San Salvador, El Salvador.- Iván Barton, árbitro salvadoreño que estuvo en dirigiendo en el Mundial United 2026, ha brindado una conferencia luego de su trabajo en la Copa del Mundo y se refirió a las polémicas declaraciones del técnico de la selección de Francia, Didier Deschamps, en el juego de semifinales ante España.

El entrenador francés había cuestionado públicamente la capacidad del réferi centroamericano para dirigir un partido de tal importancia.

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En conferencia de prensa posterior al encuentro, Deschamps lanzó un duro dardo hacia el salvadoreño: "Es principalmente culpa nuestra. Entonces, haré una pregunta, y no la voy a responder: ¿está el árbitro cualificado para arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo?"

La respuesta de Iván Barton

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Lejos de entrar en pleitos o mostrar molestia, Iván Barton respondió con calma durante una entrevista en el programa Jorge Ramos y su Banda. El silbante dejó claro que las palabras del DT galo no le quitan el sueño: "No me afectan en absoluto. Todo el mundo tiene derecho a su opinión, sea cual sea el tema", afirmó.

Y agregó: "Sabemos por lo que hemos pasado, a qué nos hemos enfrentado, cómo y por qué llegamos hasta aquí. Así que ningún comentario nos hará dudar de por qué estamos aquí".

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Barton también aprovechó para reflexionar sobre el significado de su participación en el torneo más importante del fútbol. Para él, lo conseguido en el campo va más allá de un logro personal: es una muestra de que el talento no depende del país de donde vengas.

"Me siento feliz y orgulloso de demostrar que el fútbol existe en todos los rincones del mundo. La calidad de los jugadores, árbitros o entrenadores no depende de su nacionalidad ni del tamaño de su país", concluyó el réferi.

Con estas declaraciones, el salvadoreño da por cerrado el tema, dejando en claro que su presencia en las etapas finales del Mundial fue fruto del esfuerzo y la preparación de todo su equipo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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