El hondureño Mauricio Dubón se pone a punto con los Braves previo al arranque de la temporada en MLB

Atlanta, Estados Unidos.- El beisbolista hondureño Mauricio Dubón ya trabaja en el Spring Training con su nuevo equipo, Atlanta Braves, con la mirada puesta en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. El dos veces Guante de Oro Utility llega procedente de los Houston Astros, equipo del que fue traspasado en un movimiento que sorprendió a muchos durante la temporada baja.

La negociación se dio como parte de los ajustes de roster realizados por Houston tras finalizar la campaña anterior. Los de la "Ciudad Espacial" buscaban fortalecer su sistema de ligas menores y liberar espacio salarial, mientras que Atlanta vio en el "Duby" una pieza importante por su versatilidad, experiencia y capacidad para aportar tanto en el cuadro como en los jardines de cara a una nueva temporada. En cuanto a su rol para 2026, Dubón podría desempeñarse principalmente como segunda base y "shortstop", aunque también es una alternativa para cubrir el jardín central, lo que le da al cuerpo técnico varias opciones a lo largo del calendario. En declaraciones recientes a medios estadounidenses, el hondureño expresó su emoción por llegar a una organización con tanta historia como la de Atlanta y recordó que en su niñez veía los juegos de los Braves por televisión. "No quiero poner a nadie en peligro, pero yo veía a los Braves en TV cuando era niño en Honduras. Era prácticamente el único canal que teníamos para ver béisbol. Todos crecimos siendo fans de los Braves en Honduras, mis hermanos también lo son. Cuando se dio el cambio hubo mucha emoción en casa", comentó.