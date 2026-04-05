El hondureño Mauricio Dubón se luce con doblete y carrera pese a derrota de los Braves en la MLB

El pelotero sampedrano vive un inicio de campaña soñado y se ha convertido en una de las grandes sensaciones ofensivas de la MLB , posicionándose entre los bateadores más efectivos del momento.

Phoenix, Estados Unidos.- El hondureño Mauricio Dubón continúa encendido en el arranque de la temporada 2026 de las Grandes Ligas y este domingo volvió a destacar con el madero, pese a la derrota 6-5 de los Atlanta Braves ante los Arizona Diamondbacks .

En este compromiso, Dubón fue titular en la novena dirigida por Walt Weiss, ocupando el séptimo lugar en el orden al bate y desempeñándose en la tercera base, una posición distinta a la que venía cubriendo en juegos anteriores como campocorto.

Durante sus 5 turnos al bate, el catracho tuvo momentos destacados. En la segunda entrada, conectó un rodado al campocorto que terminó en out en la inicial. Sin embargo, fue en el quinto inning cuando despertó de gran manera.

El lanzador Taylor Clarke intentó sorprenderlo con un cambio de velocidad a 86 mph, pero Dubón respondió conectando un doble de terreno por regla tras un batazo que picó dentro del campo y luego salió a las gradas.

En esa misma entrada, avanzó a tercera gracias a un roletazo de su compañero Eli White y posteriormente anotó carrera tras un wild pitch, aportando así una carrera en el marcador para su equipo.

En sus siguientes apariciones, el hondureño volvió a fallar con rodado al shortstop, después fue ponchado en la octava entrada y cerró su participación con otro rodado al infield.

A pesar de la derrota, los números de Dubón en este inicio de temporada son impresionantes. Actualmente registra un promedio de bateo de .333, con 11 imparables en 33 turnos, además de un cuadrangular, seis carreras impulsadas y cinco anotadas.