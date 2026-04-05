Como basurero: así amaneció la playa El Porvenir, en Puerto Cortés

La playa de El Porvenir, en Puerto Cortés, amaneció este Domingo de Resurrección cubierta de desechos tras el cierre de la Semana Santa, una lamentable escena que requirió de la intervención de cuadrillas de la municipalidad para devolverle la belleza a la visitada playa. Aquí las imágenes.
Botellas plásticas, bolsas y empaques quedaron esparcidos sobre la arena luego de la alta afluencia de visitantes que deslucieron la belleza natural de una de las playas más visitada de Puerto Cortés.
La gran cantidad de basura refleja la falta de cultura ciudadana para depositar los residuos en su lugar.
Cuadrillas del Departamento de Servicios Públicos iniciaron la limpieza pocas horas después de finalizado un concierto.
A pesar del esfuerzo municipal, el volumen de desechos evidenció el impacto de las actividades masivas.
Visitantes y vecinos de El Porvenir compartieron imágenes denunciando el estado en que quedó la playa, considerando que el domingo todavía acuden familias a visitar la playa en el cierre de Semana Santa.
La acumulación de basura contrasta con el ambiente familiar que predominó durante el feriado.
Los depósitos de basura disponibles no fueron suficientes, o no estaban al alcance, ante el poco uso por parte de algunos asistentes.
La escena pone en evidencia la necesidad de fortalecer la educación ambiental en espacios turísticos, pues no hubo lugar en el que la basura no inundó.
La playa de El Porvenir es uno de los destinos más visitados durante la Semana Santa en el norte del país.
Autoridades y ciudadanos hacen un llamado a cuidar las playas y evitar que estas escenas se repitan.
Equipos de limpieza trabajaron intensamente para devolver condiciones adecuadas al lugar. Así quedó la playa tras una intena jornada de limpieza de desechos.