Honduras vs Nicaragua EN VIVO: Hora, canal que transmite partido hoy por eliminatoria

Tegucigalpa, Honduras.- Las selecciones de Honduras y Nicaragua buscarán el martes su primer triunfo y el liderato en el grupo C, en la última fase de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Ambas selecciones llegan a la segunda fecha después de empatar, Honduras 0-0 de visita ante Haití, y Nicaragua 1-1 en casa contra Costa Rica.

Los 'catrachos' apostarán por controlar el juego de Nicaragua, un rival que en el pasado reciente era considerado la 'cenicienta' de la región, porque hasta entonces era un país con un bajo nivel futbolístico. El crecimiento de Nicaragua, que por tercera vez se enfrentará a Honduras en una eliminatoria mundialista de la Concacaf, fue ratificado el pasado viernes en Managua, cuando rescató el juego que perdía contra Costa Rica y estuvo a punto de ganarlo.

El entrenador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, con quien los 'catrachos' lograron su clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, dijo en la víspera que el martes ante Nicaragua espera que sus dirigidos vuelvan a la senda del gol. Rueda también considera que Nicaragua no será un rival fácil y que ambos países llegan al segundo partido del grupo C con la obligación de ganar. Los dos empates del viernes dejaron a los cuatro equipos en igualdad de condiciones, con un punto cada uno, y obligados a ganar el segundo duelo.

En el ataque de Honduras figura Anthony Lozano, que juega con el Santos Laguna mexicano, quien no fue titular en el partido contra Haití. En la selección de Nicaragua, que tiene como timonel al chileno Marco Antonio 'el Fantasma' Figueroa, figuran en su delantera Juan Barrera y Ariagner Smith. Alineaciones probables: Honduras: Edrick Menjívar; Andy Najar, Getsel Montes, Julián Martínez, Joseph Rosales; Deiby Flores, Jorge Álvarez, Luis Palma Edwin Rodríguez; Romell Quioto y Anthony Lozano. Entrenador: Reinaldo Rueda. Nicaragua: Miguel Rodríguez; Josué Quijano, Henry Niño, Justin Cano, Óscar Acevedo; Jacob Montes, Júnior Arteaga, Ariel Aráuz, Enmanuel Gómez, Juan Barrera y Ariagner Smith. Entrenador: Marco Antonio Figueroa. Árbitro: Por definir. Estadio: Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

