  1. Inicio
  2. · Deportes

Honduras no jugará otro amistoso; Ghana está descartado

José Francisco Molina solo podrá tener un partido amistoso y ese fue la derrota ante Argentina, se descarta el choque ante Ghana

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 21:07
Honduras no jugará otro amistoso; Ghana está descartado

La selección de Honduras no pudo en su juego amistoso contra Argentina.

 Foto: Carlos Pérez

College Station, Estados Unidos.- La Bicolor cayó 2-0 ante la campeona mundial, Argentina, en un partido amistoso donde los nuestros se dedicaron a aguantar los embates de los sudamericanos durante todo el compromiso. A pesar de todo el resultado fue positivo debido a que no hubo una goleada y por la experiencia de codearse con estos rivales.

La FFH estuvo trabajando durante varios meses para aprovechar de mejor manera la fecha FIFA de junio con un par de fogueos en Estados Unidos, pero no se pudo concretar un segundo juego después del que se jugó este sábado ante los argentinos.

Argentina a medio vapor derrota a Honduras que busca un cambio generacional

Se especuló en horas de la mañana que la iba a jugar el martes ante la selección de Ghana en Washington DC en un estadio a puerta cerrada; sin embargo, esto no pasó de algunas conversaciones.

La disponibilidad de estadios, rivales porque la próxima semana inicia la Copa del Mundo de United 2026 y obviamente temas económicos en las negociaciones hicieron que fuera imposible sumar un partido más.

Las bellas chicas argentinas captadas en juego ante Honduras en College Station

Rivales como: Ecuador, Marruecos, Austria, Venezuela, Costa de Marfil, Ghana y El Salvador estuvieron dentro de las posibilidades. Lo que sigue después de la honrosa derrota es el retorno de la delegación que está programada para mañana a mediodía.

Los futbolistas descansarán unas semanas más antes de incorporarse a las disciplinas de sus respectivos clubes. La mayoría comenzarán sus pretemporadas a finales de junio y deben estar a tono para lo que sigue.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias