¿Está Honduras para clasificar al Mundial 2026? “Hoy tenemos para pelear repechaje”

1 Tegucigalpa, Honduras.- Los dos intentos fallidos al hilo por ver flamear la bandera de Honduras en la Copa del Mundo 2026 agranda la presión por asistir a la gran justa de Norteamérica, pero el presente y los últimos resultados ante rivales de considerable peso siembran las dudas tanto en aficionados como en entendidos en la materia. 2 ¿Está la Selección de Honduras para clasificar en forma directa, ir a repesca o simplemente el nivel no le da para soñar con el cuarto Mundial de su historia? “Hoy tenemos para pelear repechaje”, responde corta y lapidariamente Carlos Prono, exportero argentino y actual comentarista deportivo, al plasmar una opinión con la que más de un experto está de acuerdo. 3 Aunque la reciente derrota 1-2 ante Jamaica correspondió a la Liga de Naciones y el 1-3 contra Costa Rica fue por el pase a Copa América, estas caídas agigantaron el escepticismo entre los hondureños porque en teoría estos son dos de los rivales con los cuales se pelearía un cupo mundialista.

4 “Hoy no contamos con tanta madera, pero me deja tranquilo el hecho de que sé que en las manos del profesor Rueda vamos a poder llegar a un mejor destino; él está acostumbrado a hacer maravillas con lo poco que hay”, afirma el exdefensa, Osman Chávez, con el aval que le da su cartel de bimundialista (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).

Solo los ganadores de grupo tendrán boleto directo

5 Honduras, con seis puntos en dos juegos, lidera el grupo A de la segunda fase de la eliminatoria de la Concacaf y tiene el escenario a favor para avanzar en sus duelos ante Islas Caimán y Antigua y Barbuda. Los primeros dos de los actuales seis grupos avanzarán a la tercera ronda y allí las 12 selecciones serán ubicadas en tres pelotones de cuatro: los tres líderes irán al Mundial y los dos mejores de los cuatro segundos jugarán la repesca. ¿Tiene la expedición catracha para lograr el cupo? 6 “Material hay, solo hay que escoger los mejores porque en una eliminatoria no es lo mismo que en una Copa Oro o Copa de Naciones. Son partidos en los que no hay mañana”, apunta el otrora portero bimundialista, Donis Escober, mientras su colega Belarmino Rivera muestra incertidumbre: “La ida al Mundial 2026 está bien difícil porque están Jamaica, Costa Rica y Panamá, además de que Guatemala y Nicaragua han mejorado mucho. Si los jugadores no dan el extra no vamos a clasificar”. 7 José Luis el Flaco Pineda, referente en la eliminatoria rumbo a Japón y Corea 2022, es más optimista. “Yo veo a Honduras con boleto directo a la Copa del Mundo. Tiene la capacidad, el talento y los jugadores para poder competirle de tú a tú a Jamaica, Costa Rica, Panamá, Guatemala y al que se cruce. El grupo ya en la eliminatoria se va a hacer fuerte y será un rival muy duro. Yo no comparto eso de que la camada no es buena. Honduras ni debería pensar en el repechaje”, setencia el excontención.

“El peor momento” en calidad de jugadores

8 La ausencia en la eliminatoria de Estados Unidos, México y Canadá (anfitriones de la Copa del Mundo) hacía presagiar una ruta accesible, pero la irregularidad de la Bicolor ha hecho que se mire con recelo el gran objetivo para que él se contrató a Reinaldo Rueda. 9 Honduras solo ganó uno de los siete partidos ante adversarios superiores en el ránking y para muchos la última derrota en casa ante los Reggae Boyz dio la pauta del camino espinoso que tendrá el combinado nacional rumbo a la justa mundialista. 10 ¿Pero a qué se deben esos malos resultados y ese negativismo entre la afición? “En cuanto a jugadores, Honduras está pasando quizás su peor momento porque antes éramos diez por puesto. Había que hacer fila para recibir una convocatoria y hoy el profesor se ve en mucha dificultad al hacer un listado. Hoy no está sobrando nadie”, cuenta Chávez.

Preocupan la central y la zona ofensiva

11 En esa misma línea, Donis tiene clara la zona en la que hay más déficit. “En la parte central tengo un poquito de temor y de dudas porque es una zona en la que se necesita mucha concentración, liderazgo y experiencia, porque casi siempre los delanteros de las otras selecciones juegan en buenas ligas como las europeas y tienen mucha experiencia. Solo Denil juega en el extranjero”.

12 Como buen portero, el Pimpollo piensa en la retaguardia, pero otros más acostumbrados al gol en el marco contrario visualizan otra falencia. 13 “El problema es en la parte ofensiva, no tenemos esos centrodelanteros que necesitamos, un Carlos Pavón o un Tyson Núñez”, afirma el exvolante, Francisco Pavón, antes de ceder a la palabra a alguien de peso como el otrora mediocampista Alex Pineda: “A veces me pregunto de qué juega Palma. Lo veo pegado a la raya, pero hace diagonal y termina por la derecha; después se mete al medio. No sé si es que juega de ‘10’, de ‘11’ o de doble ‘9’; me confunde”. 14 La travesía de Honduras para llegar a Guayana Francesa y mal estado de la cancha

“Faltan líderes” en la Selección Nacional

15 Y si uno de los centrocampistas más finos que ha parido la patria se llena de incógnitas, una leyenda viviente como Gilberto Yearwood tiene muy claro una de las debilidades de esta generación.

16 “Faltan líderes. Hay momentos que en el fútbol las decisiones las toman los jugadores y ese liderazgo es el que está acéfalo en la Selección, al menos hasta el momento”, subraya el mundialista en España 82, quien recibe el respaldo del Pimpollo Escober: “Comparto, lo que pasa es que ahora hay mucho joven, que quizá tiene temor de agarrar ese liderazgo porque eso conlleva a que haya molestias entre jugadores”. 17 En el venidero 2025 la Bicolor se reenganchará a las eliminatorias, pero este año deberá definir si clasifica o no al Final Four de la Nations League. Con la virtual obligación de al menos sacar cuatro puntos, Honduras visitará el 10 de octubre a Guayana Francesa y el 14 a Jamaica.

" El cuadro titular no me preocupa, lo que me preocupa es qué revulsimos podemos tener que vengan del banco.