Municipal vs Real España EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido en directo

Guatemala, Guatemala.- Se viene la segunda participación del Real España en la Copa Centroamericana de la Concacaf, otra vez será como visitante, solo que en esta ocasión será ante el Municipal.

Los dirigidos por el costarricense Jeaustin Campos viajaron el pasado martes a suelo chapín donde este miércoles se enfrentan ante los 'Escarlatas' en el Estadio Manuel Felipe Carrera.

Los dirigidos por Sebastián Bini ya jugaron en las primeras dos fechas, primero igualaron como visitante ante el Diriangén de Nicaragua y luego como local contra el Sporting San Miguelito de Panamá.

El Real España llega a este juego luego de comenzar en este torneo siendo goleado por Herediano, pero en la Liga Nacional, de dos triunfos consecutivos, primero ante Marathón y luego contra Choloma.

Serie histórica

Esta será la octava vez que se enfrenten estas dos oncenas. La serie está igualada, ambos han ganado tres juegos y hay un empate.

La última vez que se enfrentaron fue en el 2014 por la Concacaf Champions League en fase de grupos. Real España no pudo de local y terminó igualando 1-1 ante el Municipal.