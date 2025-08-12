Decenas de personas dan el último adiós a Miguel Uribe Turbay

El precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, fallecido este lunes a consecuencia de un atentado sufrido hace dos meses, está siendo velado en el Capitolio Nacional. Decenas de personas le dan el último adiós.
Afuera del Capitolio las personas hacen fila para poder despedirse del precandidato.
Algunos aseguran que llevan varias horas esperando en el lugar, pero que valdrá la pena despedirse del político que les dio esperanzas.
Cubierto con la bandera de Colombia y cargado por oficiales de la Policía Nacional, el cajón entró al Capitolio por la Plaza Núñez, que comunica con la Casa de Nariño, sede presidencial, y detrás de él iban su esposa, María Claudia Tarazona; su padre, Miguel Uribe Londoño; su hermana María Claudia Hoyos Turbay y otros familiares.
Una vez dentro, el féretro fue instalado frente a la tribuna de la presidencia del Congreso, flanqueado por soldados del Batallón Guardia Presidencial, y se interpretó el himno nacional de Colombia para comenzar la cámara ardiente.
"Con profundo dolor y tristeza despedimos hoy a un gran amigo, a un gran colega", dijo la primera vicepresidenta del Senado, Ana Paula Agudelo, quien hizo "un llamado enérgico para que se avance en las investigaciones y se haga justicia ante este magnicidio que ha conmovido al país".
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián David López, señaló que Colombia "no va a ceder ni un centímetro ante la violencia" para que no se repitan hechos como el que costó la vida a Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático.
Una oración pronunciada por un sacerdote católico dio paso a un minuto de silencio con toque de corneta como parte de los honores militares.
Expresidentes y diplomáticos rinden honoresEntre los asistentes al Capitolio esta noche para rendir tributo a la memoria del político, elogiado por "su entrega al servicio público y su compromiso con el país", estaban los expresidentes César Gaviria (1990-1994) y Juan Manuel Santos (2010-2018), acompañado de su esposa María Clemencia Rodríguez y de Estaban, uno de sus hijos.
También se dieron cita congresistas de distintas fuerzas políticas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el jefe de la misión diplomática de EE.UU. en Colombia, John T. McNamara, y el precandidato presidencial independiente, Juan Daniel Oviedo, entre otros.