Decenas de personas dan el último adiós a Miguel Uribe Turbay

Decenas de personas siguen llegando al Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en Colombia, donde está siendo velado el precandidato presidencial Miguel Uribe

  • 12 de agosto de 2025 a las 11:40
El precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, fallecido este lunes a consecuencia de un atentado sufrido hace dos meses, está siendo velado en el Capitolio Nacional. Decenas de personas le dan el último adiós.

 Foto: EFE
Afuera del Capitolio las personas hacen fila para poder despedirse del precandidato.

 Foto: EFE
Algunos aseguran que llevan varias horas esperando en el lugar, pero que valdrá la pena despedirse del político que les dio esperanzas.

 Foto: EFE
Cubierto con la bandera de Colombia y cargado por oficiales de la Policía Nacional, el cajón entró al Capitolio por la Plaza Núñez, que comunica con la Casa de Nariño, sede presidencial, y detrás de él iban su esposa, María Claudia Tarazona; su padre, Miguel Uribe Londoño; su hermana María Claudia Hoyos Turbay y otros familiares.

 Foto: EFE
Una vez dentro, el féretro fue instalado frente a la tribuna de la presidencia del Congreso, flanqueado por soldados del Batallón Guardia Presidencial, y se interpretó el himno nacional de Colombia para comenzar la cámara ardiente.

 Foto: EFE
"Con profundo dolor y tristeza despedimos hoy a un gran amigo, a un gran colega", dijo la primera vicepresidenta del Senado, Ana Paula Agudelo, quien hizo "un llamado enérgico para que se avance en las investigaciones y se haga justicia ante este magnicidio que ha conmovido al país".

 Foto: EFE
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián David López, señaló que Colombia "no va a ceder ni un centímetro ante la violencia" para que no se repitan hechos como el que costó la vida a Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático.

 Foto: EFE
Una oración pronunciada por un sacerdote católico dio paso a un minuto de silencio con toque de corneta como parte de los honores militares.

 Foto: EFE
Expresidentes y diplomáticos rinden honoresEntre los asistentes al Capitolio esta noche para rendir tributo a la memoria del político, elogiado por "su entrega al servicio público y su compromiso con el país", estaban los expresidentes César Gaviria (1990-1994) y Juan Manuel Santos (2010-2018), acompañado de su esposa María Clemencia Rodríguez y de Estaban, uno de sus hijos.

 Foto: EFE
También se dieron cita congresistas de distintas fuerzas políticas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el jefe de la misión diplomática de EE.UU. en Colombia, John T. McNamara, y el precandidato presidencial independiente, Juan Daniel Oviedo, entre otros.

 Foto: EFE
