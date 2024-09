Getsel Montes: “Los compañeros me preguntan, por qué no soy convocado a la Selección”

1 San Pedro Sula, Honduras.- El defensor hondureño Getsel Montes ha disputado 28 partidos en dos torneos que lleva en Costa Rica con el Sport Herediano. Es titular indiscutible en el esquema de Jafeth Soto, entrenador que tomó el mando tras la salida del mexicano Héctor Altamirano. Este miércoles estará enfrentando al Motagua por la Copa Centroamericana de Concacaf. 2 Muchas voces y expertos se han preguntado, porque Reinaldo Rueda, técnico de la Bicolor, no toma en cuenta al defensor central, tomando en cuenta que la zona baja, ha sido una de las más débiles del cuadro nacional. Montes habla por primera vez de lo que siente al ver los llamados y no escuchar su nombre. Sus compañeros en el Herediano le preguntan si por qué no es considerado. 3 En entrevista con EL HERALDO, Getsel Montes, rompe el silencio y revela las veces que pensó que iba a ser llamado. ¿Lo ha llamado Rueda para preguntar cómo está físicamente? El nacido en Las Pilas, Sulaco, Yoro, revela que está en su mejor nivel. Habla de los duelos que vivirá ante Motagua para buscar anular a Rubilio Castillo y Agustín Auzmendi.

--- LA ENTREVISTA ---

4 ¿Qué tal ha sido la experiencia de jugar en Costa Rica? 5 Muy bien, desde el primer día que llegué a Costa Rica me han tratado muy bien, los compañeros me dieron buena bienvenida, eso me ayudó mucho, el recibimiento que me dieron fue muy bueno y me adapté al equipo. 6 ¿Cómo es el ambiente en el Sport Herediano? 7 El trato aquí es muy bueno, me dijeron de entrada que cualquier cosa que necesitara, estaban disponibles para ayudarme y la verdad que eso me ayudó para acoplarme al equipo y jugar. 8 ¿Qué ha sentido de diferencia de cómo se preparan los partidos en Costa Rica a relación de cómo los hacía en Real España? 9 Creo que no es mucha la diferencia, pero sí son más intensos, las canchas donde se entrena y se juega son diferentes, ahora el equipo está haciendo un estadio espectacular, pero sí, hay un poco de diferencia con Honduras. 10 ¿Se siente la diferencia ya en la cancha entre el fútbol tico y el hondureño? 11 Es más técnico el fútbol de Costa Rica, más rápido, se juega mucho más, incluso hablaba con mis compañeros acá en Costa Rica que los árbitros dejan jugar más, son más técnicos; entonces, por allí tiene ventaja el fútbol de Costa Rica que el de Honduras. 12 ¿Cómo se imagina el duelo ante Motagua por la Copa Centroamericana? 13 Será un partido muy intenso, ellos van a salir a buscar ganar el partido, será diferente al que enfrentamos (en fase de grupos) en Costa Rica, porque Motagua hizo su trabajo, el empate les servía, hicieron su trabajo, aquí será un partido diferente, pero nosotros saldremos a buscar el encuentro. 14 ¿Motagua viene con buena racha, ustedes casi en igualdad de condiciones; por dónde pasará el resultado de este partido? 15 Creo que debemos salir concentrados desde el minuto uno hasta que el árbitro pite el final porque Motagua en Tegucigalpa juega muy bien, la afición lo estará apoyando y las oportunidades que nos queden, anotar porque es un partido muy importante.

16 ¿Qué tan complicado será frenar a Rubilio Castillo y Agustín Auzmendi? 17 Es muy complicado, los dos son muy buenos jugadores, ya los había enfrentado varias veces y más o menos uno sabe cómo detenerlos un poco y enfrentarlos; esperamos hacerlos de la mejor manera y dejar el arco en cero. 18 ¿Consideran que son favoritos para avanzar a semifinales en este torneo? 19 No, favoritos no, estos partidos son muy parejos, tal vez tengamos ventaja de cerrar la llave en casa. Estos partidos son de detalles, el que cometa menos errores será el que va a clasificar. 20 ¿Conociendo a Diego Vázquez, cree que Motagua les jugará de tú a tú o los esperará para hacerles contragolpe? 21 Pienso que Motagua saldrá a buscar el partido, están en casa con su gente, irán a buscar ganar, será diferente del que jugamos en Costa Rica. 22 ¿Se han sorprendido en Costa Rica que el Olimpia, el más grande del país haya quedado eliminado de esta competencia? 23 Esto es así, de tratar de cometer los errores menos posibles que te pueden dejar afuera, al Olimpia le pasó, hay que estar concentrado y tener las posibilidades de meter goles. 24 ¿Siendo sincero, cómo se siente de nivel ahora que juega en Costa Rica? 25 Pienso que estoy en un buen nivel, mis compañeros me lo han dicho ya que desde el torneo pasado que llegué me ha ido muy bien, he disputado muchos partidos, tengo buen nivel para aportarle al equipo. Tengo que seguir mejorando para ayudar al equipo. 26 ¿A pesar de su gran nivel en Costa Rica; ¿Reinaldo Rueda todavía no lo toma en cuenta para la Selección Nacional, por qué cree que no lo convoca? 27 Sí... El profesor Jafeth Soto, los capitanes del equipo, los demás compañeros me preguntan (porque no lo llaman a la H). Yo les digo que respeto las decisiones del profesor Reinaldo Rueda y esa es decisión de él, a uno solo le queda seguir trabajando, aprovechar la oportunidad cuando le toque estar allí y quedarse de una sola vez.

28 ¿Le han sonado el teléfono alguna vez el profe Rueda o alguien de la FFH? 29 No, yo no he tenido ninguna comunicación con Rueda ni nadie del cuerpo técnico, hasta el momento no. 30 ¿Se ha preguntado por qué lo ha marginado si es titular en Herediano? 31 Sí, claro, más que todo el torneo pasado que jugamos la Champions de Concacaf, enfrentamos a equipos como Toluca, Pachuca de México y yo mismo me preguntaba: será que estoy haciendo algo malo, o será que al profesor no le gusta algo que estoy haciendo. Yo solo debo seguir mejorando, entrenar más para poder ser tomado en cuenta. 32 ¿Qué más debe de hacer para que Rueda tan siquiera pregunte por usted? 33 Yo me ponía a pensar si era que necesitaba trabajar extra, o hacer algo diferente para ser tomado en cuenta, pero al final el profesor es el que toma la decisión, solo toca apoyar. 34 ¿Le han preguntado en Costa Rica sus compañeros si porqué no es considerado en Honduras? 35 Sí, como le dije anteriormente, Jafeth (Soto), los capitanes y casi todos los compañeros me decían que sí que pasaba, que por qué no me convocaban a la Selección Nacional.