Técnico del Herediano confirma bajas, pero advierte al Motagua: “Tiene que preocuparse”

Soto preguntó sobre la no convocatoria de Getsel Montes a la Selección de Honduras, a quien se rindió por su buen nivel futbolístico desde que llegó al equipo tico. Los costarricense no contarán con el ariete Francisco Rodríguez y la joyita Andy Rojas.

Eliminación a Olimpia y las valoraciones sobre Getsel Montes

Creo que es como un accidente, respetando a los equipos que dejaron fuera a Olimpia, lo veo como un accidente, Olimpia tiene un gran equipo. Ahora nos toca enfrentar al único equipo de Honduras que está en esta fase. La representación de Motagua no es sencilla, hoy le toca a Motagua representar al fútbol hondureño, es una presión bonita, pero, al final, es una presión para cualquiera que sea representante único en el país.

Sobre Getsel Montes, la pregunta que yo me haría es, ¿cómo no representa a la Selección de Honduras? Es un jugador que ha tenido un rendimiento, muy parejo, ahí queda la incógnita, cada entrenador tiene la forma de decidir y solucionar, estar en esa silla, no es fácil, pero el nivel de Getsel ha sido bueno y regular, ha tenido picos para arriba, ha vuelto a su regularidad, merecidamente por algo está jugando en Costa Rica y la pregunta es, ¿por qué no ha tenido la oportunidad de estar en la Selección de Honduras?