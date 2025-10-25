Un histórico está imparable: Los dos primeros clasificados a semifinales de Liga de Ascenso

Tegucigalpa, Honduras.- El torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso ya tiene a sus dos primeros semifinalistas confirmados: Arsenal SAO y Real Sociedad aseguraron su boleto tras superar con esfuerzo y determinación sus respectivas llaves de cuartos de final. Ambos equipos dieron muestras de solidez y ambición, demostrando que están listos para luchar por el ascenso a la Liga Nacional.
El conjunto de Arsenal SAO logró avanzar a la siguiente ronda luego de una serie muy pareja ante Pumas de Las Vegas. El marcador global terminó 1-1, pero el cuadro de Cantarranas, Francisco Morazán consiguió la clasificación gracias a su mejor posición en la tabla general, premio a la regularidad mostrada durante toda la fase de grupos.
Por su parte, Real Sociedad de Tocoa confirmó su favoritismo al eliminar a Santa Rosa en una serie cargada de emociones y goles. Los tocoeños se impusieron 3-2 en casa y sellaron su pase con un contundente global de 5-3, mostrando una ofensiva letal y una gran conexión entre sus líneas.
Ambos equipos llegan en gran momento futbolístico y con la moral en alto. Arsenal SAO ha sido uno de los clubes más consistentes del torneo, mientras que Real Sociedad, con su experiencia y jerarquía, apunta a recuperar el protagonismo que alguna vez tuvo en la máxima categoría del fútbol hondureño.
Con estos resultados, la Liga de Ascenso entra en su etapa decisiva. Arsenal SAO y Real Sociedad esperan ahora por sus rivales en semifinales, con la ilusión intacta de seguir avanzando y dar un paso más hacia el ansiado regreso a la Primera División. Las otras dos llaves se disputan este domingo 26 de octubre.