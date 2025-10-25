Un histórico está imparable: Los dos primeros clasificados a semifinales de Liga de Ascenso

Tegucigalpa, Honduras.- El torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso ya tiene a sus dos primeros semifinalistas confirmados: Arsenal SAO y Real Sociedad aseguraron su boleto tras superar con esfuerzo y determinación sus respectivas llaves de cuartos de final. Ambos equipos dieron muestras de solidez y ambición, demostrando que están listos para luchar por el ascenso a la Liga Nacional.

El conjunto de Arsenal SAO logró avanzar a la siguiente ronda luego de una serie muy pareja ante Pumas de Las Vegas. El marcador global terminó 1-1, pero el cuadro de Cantarranas, Francisco Morazán consiguió la clasificación gracias a su mejor posición en la tabla general, premio a la regularidad mostrada durante toda la fase de grupos.