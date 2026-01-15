Héctor Vargas explica su salida del FC Leones: "No fuimos abanderados de la disciplina y ahí di un paso al costado"

San Pedro Sula, Honduras.- Hablar de Héctor Vargas es referirse a un técnico ganador en Liga Nacional y de uno de los principales descubridores de talento en el fútbol hondureño. Hace unos meses, el argentino tuvo una breve aventura con el FC Leones de la Liga de Ascenso hasta que dio un paso al costado a raíz de los actos de indisciplina que rodearon al club sampedrano. A la espera de resolver su futuro, el "León de Formosa" estuvo en diálogo con EL HERALDO y fiel a su estilo comentó sus propósitos de Año Nuevo, las ofertas que tiene sobre la mesa, cuestionó la realidad del fútbol hondureño y se refirió a su nueva faceta como comentarista deportivo.

La entrevista con Vargas

¿Qué metas y objetivos se puso usted para este 2026? Las metas son de tratar de elegir un equipo donde uno pueda competir y realmente poder hacer las cosas bien para volver a ser campeón, que realmente si estaba la posibilidad. Yo lo charlaba con gente del ambiente de fútbol que está la posibilidad ahora que no está Diego, no está Troglio. ¿A quiénes ve cómo los favoritos para este torneo? Está el caso de Olimpia, Motagua, Marathón, Real España, inclusive los Potros que también siempre invierte para ser campeón. El resto quizás un poco más atrás, quizás quieren salvar del descenso, clasificar a liguilla, pero me parece que esos cinco equipos. Usted que hace poco estuvo en el Victoria, ¿qué tan importante sería para Honduras o qué tanto puede afectar perder una plaza como La Ceiba? Es que nuestro fútbol está en crisis, no solo con el Victoria. También Juticalpa tiene problemas económicos, también Choloma y te digo una cosa, el sistema para el futbolista es perverso, porque uno no clasifica en ninguno de los dos torneos que le toca y son siete meses al año que trabaja y la familia sigue teniendo este compromiso con los colegios, con las escuelas, con comer y al futbolista pues se le critica porque va a jugar el partido amateur en Estados Unidos, el que tiene visa. Entonces, tenemos un sistema perverso, acá queremos pagar y lo mismo pasa en Segunda, en Segunda el torneo dura como dos meses, entonces tienen cuatro meses de trabajo al año, esto es perverso y no solo va a perjudicar al Victoria como está cerca de hacerlo. Van a perjudicar a muchos equipos que quizás no tienen la solvencia de los otros siete equipos, porque me parece que la Policía está bien económicamente, o solvente por lo menos, y la Universidad, más Potros y los cuatro grandes. Pero después los demás equipos, o así sea los que asciendan, vamos a tener problemas económicos porque el sueldo que se tienen para los futbolistas yo pienso que había que dividirlo por 12. No puede ser que tengan tanto tiempo de vacaciones, que no se entrenen es demasiado largo el periodo de vacaciones como para poder ser competitivo, por eso es que nuestro fútbol se cayó y lo digo un poco en serio y en broma, van a pasar 10 años más y vamos a estar tras Belice que porque no nos damos cuenta lo que se ha retrocedido en los últimos 10 o 20 años el fútbol hondureño. ¿Usted ve bien que las autoridades de la Liga Nacional tomen la decisión de desafiliar a un equipo por las deudas que atraviesa? Es parte del reglamento del fútbol. Yo creo que el reglamento, paso por paso, habría que ver qué dice, porque realmente en el sueldo de los futbolistas, habría que evaluar bien con el tema ese, porque me da la impresión que hay cosas que son difícil de analizar. Llevo 30 años en el país y deben de ser más de 20 y pico de años que Garay es el presidente de la escuela de entrenadores y ahora no sé si fue técnico y no sé si realmente no se puede cambiar eso. ¿Por qué no traemos gente nueva? Gente nueva en la Federación, gente nueva en la Comisión de Arbitraje, gente nueva en todas partes, que realmente sea rotativa, no que tengamos a alguien que se atornilla a una silla. Hay que ayudar a este fútbol a salir, estamos cayendo en un vacío que no nos estamos dando cuenta y realmente sucede como le pasó a Rueda con la Selección.

Hablando de su futuro, ¿ya no va a continuar con Leones? Ya no voy a seguir. Con el tema de que hay que organizar un proyecto para ser campeón y las pautas tienen que ser más claras. Para eso tiene que haber un orden y una disciplina, para poder lograr las cosas. Me da la impresión de que se ha comenzado tarde con el proyecto de entrenamiento. Yo quería comenzar allá por diciembre, no se pudo, y realmente a veces cuesta elegir bien a los futbolistas para competir y bueno, yo creo que ahí es preferible dar un paso al costado. Cuando me dice tema de disciplina y saber elegir a los jugadores, ¿me está hablando de que tal vez el plantel no es el más disciplinado que usted haya dirigido? Hemos tenido problemas de disciplina, eso fue de dominio público en el tema de lo que nos pasó en Río Lindo, con el tema ese de los problemitas que se ha tenido allá. Yo creo que en Segunda, no trasciende porque es Segunda, pero todos los equipos tienen problemas de disciplina, porque yo he visto varios equipos que le contestaron a los entrenadores de manera hasta obscena. Yo también lo miraba, aunque tal vez por la trayectoria de uno no he llegado a ese punto, pero sí he visto una falta de respeto total de futbolistas hacia los jugadores, hacia los entrenadores, entonces me da la impresión de que nosotros tampoco fuimos los abanderados de la disciplina y ahí es donde uno mejor da un paso al costado y esperar a ver una oportunidad con un equipo que pueda competir y todo, porque el equipo tiene esa voluntad de querer competir, pero por ahora le está costando organizarse. ¿Usted tuvo problemas con algún jugador o algo dentro de Leones? No, nunca tuve problemas, pero sí hay casos reiterativos, por ejemplo, en los problemas de horario que les decís que lleguen a horario y no te llega al horario que vos le pedís, entonces antes de tener un problema mejor dar un paso al costado. Sobre el tema de Lauro Chimilio, ¿cómo está eso de que fue a Guatemala y después regresó? Lo de Lauro lo único de lo que llegué a enterarme es por el periodismo. No tengo un diálogo con él, o sea el tema que pasó en Río Lindo, de las armas y todo esas cosas, dejé de tener un contacto más directo a pesar de que yo lo tuve en Marathón con 14 años, después lo llevé al Vida a jugar, yo lo traje a Leones. Después de ahí yo dejé de tener un contacto un poco más fluido con él porque tampoco me gustó el tema de lo que pasó allá en Río Lindo. Lo que pasó ahora en Guatemala solo tuve conocimiento por lo que se dijo de él. Realmente no volvimos a hablar después de que me fui el 11 de octubre cuando jugamos.