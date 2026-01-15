Agustín Auzmendi es presentado en su nuevo equipo de Argentina

La Plata, Argentina.- Godoy Cruz es historia y ahora Agustín Auzmendi tiene nuevo club luego de un 2025 viviendo su primera experiencia en la máxima categoría de Argentina.
El delantero que brilló en Honduras con el Olancho FC y luego en Motagua tiene nueva casa para 2026 luego de diversos rumores que hasta lo colocaron en el Puebla de México o un posible regreso a tierras catrachas.
Agustín Auzmendi fue presentado este jueves 15 de enero como refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata. El martes se sometió a la revisión médica y el miércoles firmó su contrato, para luego tener su primera práctica junto al plantel dirigido por Fernando Zaniratto.
Auzmendi arribó a La Plata tras realizar la pretemporada con el Tomba desde finales de diciembre, motivo por el cual se encuentra en buena forma física y a disposición del cuerpo técnico para comenzar a competir por un lugar en el ataque.
Luego de posar con la camiseta Tripera, el delantero espera poder sumar un puñado de minutos en el amistoso del sábado frente a Agropecuario. Ese encuentro será la última prueba de Gimnasia antes del debut oficial en el Torneo Apertura, que será la próxima semana frente a Racing.
El Pistolero de 28 años marcó tres goles en siete partidos en la Copa Sudamericana con el Godoy Cruz, mientras que en la competencia argentina celebró cinco dianas en 23 encuentros.