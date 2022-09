Héctor Vargas ya palpita el Honduras ante Argentina

Así es. Yo todos los partidos que juega Messi con la selección los veo porque son sus últimos años y se que ya no veré jugadores como él o Cristiano Ronaldo, al menos yo que ya estoy grande, no hay comparación para ellos dos. Los disfruto mucho”.

“Yo teniendo tantas experiencias ahora en este torneo de Concacaf con Real España, el arquero que tenía Herediano había jugado en Turquía, Holanda y otros habían jugado en MLS y nosotros vinimos y le ganamos. El partido no va tanto por los nombres sino por la actitud por equipo y lo que planifique Diego Vázquez, que no se le puede cuestionar nada, porque tiene poco tiempo”.

“ Es que uno no debe pensar en eso porque aquí lo importante es lo que se obtenga de esta enorme experiencia, el resultado pasa a segundo plano. No sé puede comparar el nivel de futbolistas que ganan millones de dólares. Hay que jugar como equipo y buscar mejorar para las competencias que se vienen más adelante”.

“No yo consejos no doy, no estoy tan viejos para darlos, no tengo tantos conocimientos para hacérselos saber a Diego. Él tiene que plantear el partido que le interesa. Lo único que le digo es que tome las mejores decisiones”.

“Bueno... recuerdo que Mourinho dijo una ver que no hay manera de marcarlo entonces yo tampoco les puedo decir cómo hacerlo. A mí me tocó jugar encontra de Maradona y era muy complicado marcarlo, me imagino que a Messi también es muy difícil. Maurinho dijo que no sabía en mi caso mucho menos”.