Héctor Vargas denuncia insultos del árbitro Óscar Moncada: “Insultó a jugadores y me dijo no te hagás el pendej*”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El domingo tras el empate 2-2 del Real España ante los Lobos en Tegucigalpa, el entrenador argentino Héctor Vargas denunció que el juez había insultado a los futbolistas y posteriormente lo hizo hacia su persona.

“Pasa a segundo plano de lo que pasó en el partido, lo que pasa es que ese este señor, Óscar Moncada. Insultó a los jugadores, a mi cuando yo le llamé la atención a un jugador mío, me dijo: ‘mirá que te voy con la roja, no he hagas el pendejo’, en textuales palabras”, aseguró el estratega de la Máquina.

Posteriormente hizo un reclamo a los dirigentes del arbitraje hondureño: “Si estamos en esta situación y ni Benigno (Pineda), ni (Óscar) Velásquez no hacen nada, estamos mal, la verdad, estamos mal”.

“Esa situación no puede presentarse en un partido, es una falta de respeto hacia los futbolistas. En mi caso, llevo 30 años de profesión y no puede ser que ahora un árbitro me diga mira que te voy con la roja, no te hagas el pendejo. Sinceramente es lo único que quiero decir, gracias, hasta luego”, dijo Vargas en su minuto en la sala de prensa, pues se retiró al instante de terminar el testimonio.

Cuando Héctor Vargas dirigía al Marathón también tuvo varios encontronazos con el central Moncada.

En febrero del 2018 advirtió que “conozco como piensa, en mi casa vivió un sobrino suyo”. Para agosto del 2019 la situación seguía siendo picante. “Cada vez que Óscar Moncada me pita, me perjudica”, dijo sin rodeos el técnico argentino.