Héctor Gutiérrez y su recuero de los JJOO de Sídney: “Miraba los partidos llorando”

Dejé ir toda mi carrera futbolística cuando tenía mi mejor momento futbolístico, la mayoría de nosotros somos de clase media-pobre y psicológicamente no estamos preparados para recibir dinero, para la fama y ese me pasó factura.

Bueno, la inmadurez, la mala decisión que tuvimos, le voy a hacer un resumen: yo de joven perdí a mi padre cuando tenía 9 años, de allí mi mamá tuvo que emigrar a los Estados Unidos y yo prácticamente me quedé con una hermana y tomé decisiones que no eran correctas, era un joven inmaduro que quería que todo lo sabía, ya ahora con más madurez sé los errores que cometí por el cual me retiré joven.

Lo había soñado una noche antes, no pude dormir, estaba nervioso, mejor dicho estaba cagado (risas) porque era un responsabilidad muy grande y si lo fallo voy a ser el villano y gracias a Dios se pudo concretar y hacer el penal y así estar en la historia, no solo yo, sino todo el grupo, desde el profesor Maradiaga hasta el utilero y todos los que andaban, Jaime Varela (Q.E.P.D).

Practicamos en el entrenamiento. Un día antes él nos puso a practicar los penales, y allí los cinco que puso fuimos los que más anotaciones hicimos, allí tomo la decisión él de nombrar primero a David, Francisco Pavón, Maynor Suazo, Júnior Izaguirre y yo. Cuando yo miré que Juan Pablo falló el primer penal para México, me dije ‘esto está para mí’, pidiéndole a Dios el valor y la sabiduría para poderlo anotar porque si no aquí me linchan en Honduras (Risas).

Es un proceso largo, empezamos eliminando a Nicaragua en el Morazán, luego fuimos a la fase de grupos que fue en México y en esa no participé yo por apendicitis estando con la selección, entonces me operan y quedo fuera. Se fueron ellos para México, clasifican con el ‘Bombero’ Ramírez anotando dos goles, de allí clasificamos al Preolímpico que fue cuando estamos en el grupo de Estados Unidos, Jamaica. Fuimos pasando etapa tras etapa.

Creo que me acomodé a los verdes, me gustaron los dólares y ganaba más de lo que ganaba aquí jugando con el Real España. Entonces tomé la decisión de quedarme allá. Entre trabajo y jugando me ganaba mis tres mil dólares semanales, andando de cancha en cancha.

Mi mamá me pegó una regañada (risas), exagerado, me dijo que yo tenía futuro y que no dejara el futbol, en mi inmadurez no tomé la mejor decisión.También en Estados Unidos agarré un trabajo, y empecé a jugar en ligas burocráticas y me iba muy bien económicamente.

Fuiste a celebrar con el público allí presente, pero todo un pueblo celebraba ese momento, ¿cuáles eran esas sensaciones de todos compañeros y tuya?

Yo no hallaba qué hacer, cómo celebrar, a lo que me saliera de la misma emoción que había metido el penal, no lo podía creer, celebré así, me salió de forma natural, y cuando me acerqué al público la gente gritando ‘felicidades, estamos en las olimpiadas’, se acercaron a mis compañeros y nos decían ‘son grandes, ‘esto es lo que nos gusta la alegría que nos dan ustedes’, ‘esta es alegría para el país’, muchos familiares llorando, amigos que no lo creían, algo inexplicable.

Yo estoy agradecido con Dios por darme la oportunidad, desde mi proceso con el Real España, el poder estar en la selección, a todas las personas que me dieron la oportunidad, agradecido. Tenía una tía que casi le da un infarto, le fueron a entrevistar, no hallaba qué decir, pero gracias a Dios allí está en Estados Unidos.

⁠No todo fue alegría ya que una lesión te dejó fuera de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo reaccionaste en ese momento y cómo te dieron la noticia?

Me lesiono entrenando con Real España en la 105 brigada, hice un mal giro y me fracturo el quinto metatarsiano y me enyesaron. Luego me recuperé y volví a agarrar el ritmo para estar en los Olímpicos y me volví a lesionar y tuve que operarme, el doctor Óscar Benítez en ese entonces estaba en la selección y me dijo que tenía que operarme, y junto con el doctor del Real España me dijeron que iba a tardar dos meses mi recuperación.

Estando la nómina que iría a Sídney, me presento a la convocatoria, Ramón Maradiaga siempre peleó para que yo pudiera estar, pero no estaba en sus manos. También jugamos la final de Concacaf y ganamos medalla de oro, fue un momento muy difícil ya que para un futbolista estar en unas Olimpiadas o un Mundial es lo más bello.

Tuve un bajón, me deprimí por no poder ir, me fui a Estados Unidos a pasar el trago amargo, miraba los partidos llorando y decía ‘allí estuviera yo y no pude estar’, cosas del futbol, eso es lo difícil que estamos propensos a lesionarnos y quedar fuera de cosas importantes.

¿Han pasado 24 años y pareciera que fue ayer, si te tocara nuevamente patear un penal decisivo, tendrías el mismo temple de hacerlo?

Sin duda alguna, nosotros tenemos que estar preparados para esto, desde el momento que decidimos jugar al fútbol, y nos toman en cuenta, tenemos que estar preparados para eso, el futbol de eso se trata, y si me tomaran en cuenta sin dudarlo lo tomaría.

¿Por qué triunfó esa generación, cuál era el secreto?

La unión, el profesor Maradiaga allí tenía grupo conjuntado, enorme, todos jalábamos para un mismo lado, el ejemplo está que fue una de las bases de la selección mayor, el profe siempre tuvo ese temple de decir ‘voy a llevar a este’, a los que mejores anduvieran, lo llevaba. Más que compañeros éramos amigos, el mal de uno era el mal de todos.

¿Quiénes son los amigos que te dejó le fútbol?

Maynor Suazo, que todavía tenemos comunicación, a las cansadas con David un mensajito, con Noel nos hemos encontrado, Mario Chirinos, el ‘Bombero’ Ramírez, Raudales, Carlos Oliva, Eric Vallecillo, la mayoría siempre tenemos comunicación, allí de vez en cuando nos acordamos de las anécdotas, nos reímos.

Anécdotas que le ponen sobrenombre a uno y a otro, que hiciste esto y lo otro y empezamos a reírnos y recordar. Los apodos no podían faltar, a mí me decían trompeta (risas) varios de ellos asi me decían por la forma de mi boca, hasta el profe Maradiaga me rebanaba porque pasaba solo con el teléfono, son recuerdos que quisiera volver a vivir.

¿Alguna vez estuviste cerca de ser legionario?

En ese aspecto el Real España fue un poco egoísta con mi persona porque tuve la oportunidad, no solo de salir fuera, sino de jugar en otros equipos de Honduras que estuvieron interesados, y nunca me dieron la oportunidad de poder salir, me acuerdo que agentes de Austria llegaron a platicar con los directivos de Real España y no se concretó nada.

Tuvimos un acercamiento con ‘Chocolate’ Flores (Q.D.D.G.) Pompilio Cacho y yo con un equipo. En un clásico nos vinieron a ver los de New England de la MLS y nos cerraron las puertas, ya esas son cuestiones extras, no sé los directivos.

Estuve a punto de llegar a las filas de Marathón, porque yo había terminado mi contrato con Real España y aparecí con que tenía dos años más, también tuve la oportunidad de ser parte de Motagua en aquel entonces, el profe Maradiaga siempre me quiso llevar, pero nuevamente Real España me retuvo y allí nos quedamos. Yo creo que no se dio una oportunidad, y sin mal no recuerdo ellos pedían demasiado dinero en aquel entonces.

¿Ahora tienes tu propia escuela de fútbol, cual es la filosofía que le enseñas a los niños?

Nunca he sacado una licencia, la vez pasada escuchaba a Rambo de León que nosotros los futbolistas deberíamos tener ese acceso, tenemos el conocimiento lo vivimos dentro de cancha, yo creo que se debería dar la facilidad de sacar una licencia, sin tanto protocolo, creo que es algo que uno se ha ganado. Hasta el momento no tengo ninguna licencia, pero aquí estamos trabajando con estos niños, poder enseñarles lo que uno aprendió.