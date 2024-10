Rueda toma decisión con Romell Quioto para convocatoria a Selección de Honduras

4

Ahora que Quioto Robinson volvió al ruedo y lo hizo de forma descomunal amasando cinco goles en cinco juegos, llevando un promedio de gol por partido disputado en la actual campaña.

5

En la temporada 2023-2024 Romell Quioto facturó 10 goles en siete partidos con Al Arabi SC, quedando a un paso de ascender a la primera división en donde compiten estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Neymar, entre otros jugadores.

6

Ya en números redondos, el delantero hondureño de 32 años de edad, Romell Quioto, contabiliza 15 dianas en 12 duelos con el equipo originario de Unaizah, una brutalidad tomando en consideración que llegó descontinuado al club del Golfo Pérsico.

7

No obstante, EL HERALDO ha conocido que esa riqueza en números y goles no será suficiente para que Quioto vuelva a la selección hondureña ya que Reinaldo Rueda no lo tiene, hasta este lunes, contemplado entre los convocados.