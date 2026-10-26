Harry Kane gana el Balón de Oro 2026 y propina duro golpe a Mbappé y Lamine Yamal

Entre club y selección, Kane anotó 73 goles, además de repartir ocho asistencias, unas cifras solo al alcance de Leo Messi en la campaña 2021-2022, cuando el astro argentino marcó 91 goles.

Londres, Inglaterra.- Harry Kane , delantero del Bayern de Múnich y de la selección inglesa, se coronó en Londres con el Balón de Oro , el sexto en la historia de Inglaterra y el primero desde Michael Owen en 2001.

El ahora delantero del Bayern es el quinto inglés en ganar este galardón, tras Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y Michael Owen (2001).

"Ya me he quedado sin palabras", dijo Kane tras recibir el galardón de manos de Ronaldo Nazario. "Es un honor recibir este premio aquí en Londres. Gracias a todos los que han votado por mí. Sé que este año ha sido muy difícil para elegir a uno".

"No estaría donde estoy sin el Tottenham. Llegué a ese equipo con once años. Me permitieron vivir el sueño que estoy viviendo".

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Además, Kane se acordó en su discurso de su entrenador, Vincent Kompany, que ha sido hospitalizado estos días. "Sé que esto te va a dar algo de energía".

El delantero inglés se impuso en las votaciones a Kylian Mbappé y Lamine Yamal y fue ovacionado en el London Palladium por una multitud que ansiaba su triunfo.