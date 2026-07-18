Gran final a la vista: Argentina y España definirán al campeón del Mundial 2026

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Después de 103 batallas, la espera por conocer al nuevo campeón del Mundial 2026 acabará este domingo 19 de julio con la Gran Final entre Argentina y España, programada para la 1:00 p. m., hora hondureña.

¡Así llega Argentina!

La Selección de Argentina disputará su séptima final en una Copa del Mundo, superada solo por Alemania con ocho, ganando y perdiendo la misma cantidad de partidos en esta instancia: campeones en 1978, 1986 y 2022 - subcampeones en 1930, 1990 y 2014. Además, la albiceleste ha ganado sus siete partidos en el Mundial 2026 y podría ser la primera selección desde Brasil en 2002 (ganó 7/7) en tener un registro del 100% de victorias en una sola edición.

Pero si hablamos de récords, Lionel Messi acumula ocho goles y cuatro asistencias en el presente torneo y aunque quedó a dos anotaciones de alcanzar a Kylian Mbappé en la carrera por el pichichi del Mundial, el capitán de Argentina se convertirá en el único jugador en disputar tres finales como titular y, en caso de ganar el Balón de Oro, sumaría el tercero a su lista de premios individuales.

¡Así llega España!

La Selección de España ha salido victoriosa en cinco de sus seis finales de grandes torneos, ganando cuatro de esas en la Eurocopa (1964, 2008, 2012, 2024, perdiendo en 1984) y una en el Mundial de Sudáfrica 2010 contra Países Bajos. El equipo de Luis de la Fuente no conoce la derrota en sus últimos 37 encuentros en todas las competiciones desde aquel tropiezo por 1-0 ante Colombia en marzo de 2024 y si evita la derrota en este partido, será el invicto más larga de la historia para una selección.

Y si se mencionó a Messi como la máxima estrella de Argentina, Lamine Yamal será el tercer jugador más joven en disputar una Final de la Copa del Mundo (19 años, 6 días), solo por detrás de Pelé con Brasil en 1958 (17 años, 249 días) y Giuseppe Bergomi con Italia en 1982 (18 años, 201 días).

Historial de enfrentamientos entre Argentina y España

Este será el partido número quince entre ambas selecciones, con un registro de seis victorias para ambos lados y dos empates, siendo el único antecedente en mundiales hace ya 60 años, que acabó con victoria de Argentina por 2-1 en la Fase de Grupos de Inglaterra 1966.

Posibles onces de Argentina y España

Argentina: Emiliano Martínez en portería; Molina, Lisandro Martínez, Romero y Tagliafico en defensa; Enzo Fernández, De Paul, Paredes y Mac Allister en el mediocampo; con Messi y Julián Álvarez en ataque.